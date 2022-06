Atena Extreme COMBi, una soluzione di alto profilo per controsoffitti a isola

Ampiamente diffusi nell’edilizia moderna, i sistemi costruttivi a secco si basano sulla perfetta integrazione degli elementi compositivi, per mezzo di fissaggi con vite o semplice aggancio meccanico.

La forma geometrica dei componenti, soprattutto nei punti di aggancio, rappresenta, quindi, una caratteristica rilevante, per assicurare la stabilità del sistema, la sua sicurezza e il rispetto delle prestazioni previste dalle normative vigenti e dagli standard tecnici.

Nota per l’ampia gamma di soluzioni tecniche Atena, azienda di Gruaro (Venezia), specializzata da oltre 30 anni in soluzioni architetturali innovative, è alla costante ricerca di prodotti a elevata prestazione tecnica che consentano agli applicatori di fare la differenza.

L’ultimo nato in casa Atena è Extreme COMBi, il nuovo profilo perimetrale in estruso di alluminio, per la realizzazione di controsoffitti modulari a isola con struttura a vista e nascosta.

Compatibile con sistemi Atena Easy T15, Easy Line e Z System, Extreme COMBi è una cornice perimetrale minimale ed elegante, di facile applicazione che si integra alle diverse strutture in perfetta combinazione, mediante fissaggi diretti del perimetrale ai profili a T e agli elementi di connessione dell’orditura Z System.

Apprezzati dai progettisti per le molteplici opzioni di configurazione e dagli installatori per la semplicità di posa, i controsoffitti a isola di Atena rappresentano una soluzione tecnica per suddividere gli spazi e caratterizzare l’acustica e l’estetica degli ambienti.

Concepiti per raggiungere i più elevati livelli di comfort, salubrità e rispetto per l’ambiente, tutti i sistemi sono realizzati con materiali riciclati e riciclabili a elevata durabilità, non contengono e non rilasciano sostanze organiche volatili. Al termine del loro ciclo vita diventano rifiuti non pericolosi e possono essere sottoposti a demolizione selettiva, riciclo o riutilizzo. Mappati secondo il nuovo protocollo Leed V4.1, rispettano i requisiti Cam e saranno a breve tutti corredati dalle nuove Dichiarazioni Ambientali Certificate Epd di tipo III.

Fondata nel 1988, Atena opera oggi in uno stabilimento produttivo all’avanguardia, sede di quattro unità di business specializzate nella progettazione e produzione di controsoffitti metallici, rivestimenti per facciate architettoniche, allestimenti navali e sistemi costruttivi a secco. Qui avvengono tutti i processi produttivi dal taglio del coils e della lamiera ai trattamenti di finitura del metallo. Un’azienda automatizzata e interconnessa che unisce il know-how maturato nel settore delle costruzioni a secco, ai canoni estetici richiesti in architettura.

Le caratteristiche del nuovo profilo Atena COMBi

• Design minimale Atena COMBi

• Unico profilo in tripla combinazione

• Compatibile con Easy T15, Easy Line, Z System

• Elevata durabilità e resistenza alla corrosione

• Post verniciatura Ral/Ncs

• Installazione semplice e veloce

• Eco design 100% riciclabile

• Voc free | Reach RoHS compliance

Fig. 1 – Applicazione con Atena Z System

Fig. 2 – Applicazione con struttura Atena Easy T15

Fig. 3 – Applicazione con struttura Atena Easy Line