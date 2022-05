Ultracare Mapei: otto nuovi prodotti per la protezione delle superfici

La gamma Ultracare di Mapei si arricchisce con otto nuovi prodotti dedicati alla protezione di pavimenti e piastrelle, pensati sia per l’uso professionale che per il fai-da-te.

I protettori, formulati nei Laboratori di Ricerca Mapei, garantiscono elevate prestazioni e rispondono alle diverse esigenze: dalla protezione ravvivante a quella idro-oleo repellente di materiale lapideo naturale, artificiale, cementine, cotto, marmette e altro ancora, dalla protezione per grès porcellanato levigato e fughe cementizie a quella pre-stuccatura.

I nuovi prodotti Ultracare sono:

Ultracare Intesifier W , microemulsione polimerica a base acqua a elevata penetrazione, con effetto ravvivante e protettivo.

, microemulsione polimerica a base acqua a elevata penetrazione, con effetto ravvivante e protettivo. Ultracare Intesifier S, miscela di polimeri a base solvente a elevata penetrazione, con effetto ravvivante e protettivo.

Ultracare Stain Protector W, emulsione polimerica a base acqua con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale per superfici non lucide.

emulsione polimerica a base acqua con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale per superfici non lucide. Ultracare Stain Protector S , miscela di polimeri a base solvente con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale.

, miscela di polimeri a base solvente con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale. Ultracare Stain Protector W Plus , emulsione polimerica a base acqua con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale.

, emulsione polimerica a base acqua con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale. Ultracare Grout Release, dispersione all’acqua per la protezione pre-stuccatura di materiali porosi.

Ultracare Grout Protector , dispersione all’acqua per la protezione delle stuccature cementizie e del grès porcellanato.

, dispersione all’acqua per la protezione delle stuccature cementizie e del grès porcellanato. Ultracare Fuga Fresca, vernice polimerica per rinnovare il colore delle fughe cementizie.

Già pronti all’uso, i prodotti protettivi Ultracare non necessitano di diluizione su materiale asciutto o leggermente umido (a seconda del tipo di prodotto) e pulito; possono essere applicati con un pennello o un altro applicatore tipo panno o vello spandicera.

Come per tutti gli altri prodotti della linea Ultracare, la produzione avverrà nello stabilimento italiano di Mediglia (Milano). Questa linea, pensata sia per l’uso professionale che per il fai-da-te, offre ora una gamma di 17 prodotti per la pulizia la protezione e la manutenzione che rappresenta un sistema innovativo, versatile e affidabile, in grado di semplificare il lavoro dell’utilizzatore e garantire durabilità a tutti i tipi di superficie.