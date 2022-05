Rockwool a Klimahouse con tante soluzioni per riqualificare in sicurezza

Rockwool sarà presente al Klimahouse di Bolzano (18-21 maggio) con l’intera gamma di soluzioni in lana di roccia per l’isolamento e il rivestimento di facciate.

Oltre a presentare numerosi esempi di riqualificazioni portate a termine con la lana di roccia Rockwool, sia in ambito condominiale che su edifici indipendenti, ad attendere il visitatore di Klimahouse ci saranno altri due highlight: i nuovi servizi offerti dall’azienda per la ristrutturazione dei condomìni, e il nuovo manuale “Acustica in edilizia”, pubblicato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara.

Soluzioni Rockwool per la ristrutturazione

Grazie al superbonus 110% in Italia si sta assistendo a una crescita esponenziale degli interventi di riqualificazione.

Per ottenere risultati garantiti sul fronte dell’efficienza energetica, Rockwool propone il sistema di isolamento termico a cappotto Rockwool REDArt e la soluzione per facciate ventilate Rockwool REDAir.

Il punto di forza di entrambe le soluzioni è la lana di roccia, cuore del sistema, che offre ottime prestazioni in termini di isolamento termico e acustico, di protezione dall’umidità, di durabilità, ma anche di sostenibilità, in quanto risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Entrambe le soluzioni garantiscono anche una grande versatilità estetica e offrono ai progettisti ampio spazio creativo per la riqualificazione delle facciate: REDArt con le sue 240 diverse finiture e REDAir con 8 diverse possibilità di finitura, con pannelli lavorabili in svariati formati, decorati o ad effetto bugnato e montaggi planari o curvi.

1 di 6

Altro tema di estrema attualità è quello della protezione dal fuoco: la lana di roccia Rockwool è infatti un materiale incombustibile, in grado di resistere a temperature oltre i 1000° e svolge un’azione di contenimento delle fiamme, impedendone la propagazione.

Ristrutturare è quindi la parola d’ordine del momento. Per aiutare a districarsi nella selva delle normative del superbonus, l’azienda ha creato un’offerta di servizi gratuiti destinati anche ai privati e agli amministratori di condominio. In una fase preliminare essi possono infatti verificare la plausibilità di un doppio salto di classe energetica, la stratigrafia del comportamento termico dell’involucro opaco e ricevere anche un adeguato supporto in cantiere in fase di posa in opera.