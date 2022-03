Isolamento acustico con la lana di roccia nel nuovo manuale Rockwool

Rockwool presenta il nuovo manuale dedicato all’isolamento acustico con la lana di roccia, pubblicato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara coordinato dal Professor Patrizio Fausti.

Pensato per tutti coloro che si trovano quotidianamente ad affrontare le problematiche acustiche in cantiere, il volume offre diversi livelli di approfondimento ed è strutturato in sezioni indipendenti per tematiche e contenuti.

Partendo dai temi più teorici, il manuale passa agli aspetti applicativi e di modellazione, per poi terminare con un’analisi del contesto normativo.

I contenuti del manuale sono aggiornati secondo la nuova norma UNI 11175 e si articolano in cinque capitoli:

Introduzione ai principi base di acustica

2. Acustica degli edifici, misurazioni dei requisiti prestazionali in opera e in laboratorio e materiali utilizzati

3. Approfondimenti sui modelli di calcolo previsionale delle prestazioni acustiche degli edifici, con particolare riferimento all’aggiornamento delle norme tecniche UNI EN ISO 12354.

4. Modello previsionale sviluppato per i materiali in lana di roccia Rockwool

5. Quadro legislativo e normativo aggiornato, anche in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) acustici e alle relative norme sulla classificazione acustica degli edifici e sul comfort degli ambienti interni.

Al tema dell'isolamento acustico con la lana di roccia è dedicato anche un seminario, in programma a Roma giovedì 24 marzo, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, che prevede il riconoscimento di 4 CFP.