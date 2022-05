Fakro a Klimahouse con la nuova finestra da tetto FTP-V Solar

Dal 18 al 21 maggio, Fakro sarà tra i protagonisti di Klimahouse (stand D23/04, settore CD) con le sue soluzioni ad alta efficienza energetica per la mansarda: ultima new entry la finestra da tetto FTP-V Solar con automazione ad energia solare.

«È una novità importante per la nostra gamma: questo modello si aziona sfruttando l’energia solare e non necessita pertanto di essere connesso all’impianto elettrico della casa. È una finestra sostenibile dal punto di vista dei consumi energetici e consente l’installazione di un serramento automatizzato anche in contesti in cui non è possibile un collegamento con la rete elettrica», anticipa Bruno Pernpruner, Direttore Generale di Fakro Italia.

A Klimahouse non mancheranno inoltre le finestre per tetto piatto più conosciute: il modello DEF, caratterizzato da un design pulito ed essenziale che garantisce la massima luminosità agli ambienti sottostanti e, allo stesso tempo, assicura elevati parametri termoisolanti (trasmittanza termica Uw pari 0,70W/m²K nella versione con doppio vetrocamera DU6); e il serramento calpestabile DXW, progettato con costruzione rinforzata e rivestimento antiscivolo per tetti piatti che vengono utilizzati come terrazze.

A Bolzano Fakro esporrà anche la finestra a bilico PTP-V, che si distingue per i profili multicamera in Pvc realizzati fino al 63% con materiale riciclato e rinforzati internamente con anime in acciaio zincato. Questo modello rappresenta una scelta sostenibile, duratura e resistente nel tempo: il Pvc, infatti, non teme l’azione dell’acqua o di sostanze acide e corrosive e non necessita di verniciatura, rendendo pertanto questa finestra una valida soluzione soprattutto per gli ambienti ad alta concentrazione di umidità, quali la cucina e il bagno.

Tra le soluzioni presentate in fiera, infine, il serramento FTU-V U5, caratterizzato da un doppio vetrocamera composto da tre vetri temperati (di cui quelli esterni basso emissivi) e due intercapedini riempite con gas nobile cripto. La particolare costruzione di questa finestra le consente di raggiungere una trasmittanza termica pari a Uw=0,97 W/m²K, valore che rispetta le più stringenti normative per le detrazioni fiscali e permette di accedere agli incentivi legati al superbonus 110% in tutte le zone climatiche italiane, dalla A alla F.