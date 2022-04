Speciale Outdoor: un giardino pensile sul supermercato con i sistemi Leca e Leca Green

L’edilizia sta mostrando sempre più attenzione a quei sistemi e tecnologie specializzate che consentono di realizzare giardini pensili professionali.

In questo senso l’utilizzo delle coperture degli edifici come aree fruibili per realizzare spazi verdi riscuote forte interesse da parte di imprese e progettisti, orientati verso soluzioni in grado di rendere più efficienti gli edifici e mitigare l’effetto di isola di calore all’interno delle città.

È questo il caso della copertura del nuovo supermercato Conad Superstore che si trova nell’area ex Tonet della cittadina ligure di Vallecrosia (Imperia).

L’intervento, realizzato su progetto dello studio Dedalo Architetti Associati di Savona, vede la realizzazione di una struttura semi-interrata su due lati per integrarla al terreno circostante, al fine di ridurre il più possibile l’impatto ambientale.

Da qui anche l’idea di realizzare, andando in continuità con il pendio, la copertura a verde del tetto optando per una soluzione di tipo estensivo, con una prevalente valenza estetica di mitigazione e di compensazione ambientale.

Dopo l’impermeabilizzazione del tetto con una membrana, la stratigrafia ha previsto la posa dello strato drenante con l’argilla espansa Leca 2-4 frantumata, fine, leggera e isolante.

Per la realizzazione del substrato colturale leggero è stata invece utilizzata LecaGreen, speciale miscela a base di argilla espansa AgriLeca frantumata, aggregati minerali e componenti di natura organica, accuratamente selezionati.

Sistema tecnico per coperture verdi caratterizzato da spessori ridotti, pesi contenuti e per superfici non fruibili o calpestabili, LecaGreen è caratterizzata da elevata leggerezza, ottima porosità, buona capacità di accumulo e ritenzione idrica, ottima capacità drenante, resistenza e stabilità strutturale nel tempo.