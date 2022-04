Speciale Outdoor: Mapei Color Paving per pavimentazioni in calcestruzzo con effetto ghiaia lavata

Le pavimentazioni con ghiaia sciolta seminata conferiscono agli ambienti in cui sono utilizzate un fascino rustico e naturale. Per mantenere al meglio queste pavimentazioni è però necessaria una manutenzione periodica per la sistemazione degli avvallamenti e delle ormaie, la pulizia da foglie e dell’erba, e la bagnatura per ridurne la polverosità.

Una risposta moderna a questi inconvenienti è la versione in calcestruzzo con effetto ghiaia lavata, compatta, uniforme e resistente, facilmente pulibile senza la necessità di manutenzioni ordinarie.

Colorate, di facile applicazione e senza la necessità di fastidiose e costose manutenzioni, le pavimentazioni in calcestruzzo lavato con effetto ghiaia a vista sono totalmente personalizzabili e perfettamente integrabili con l’ambiente circostante.

Per queste realizzazioni Mapei propone il sistema Mapei Color Paving, una tecnologia versatile, capace di rispondere alle aspettative progettuali ed estetiche, senza rinunciare alle prestazioni meccaniche e di durabilità di un pavimento in calcestruzzo.

I tre elementi che compongono il sistema sono il calcestruzzo, l’additivo Color Paving Admix e il ritardante di presa superficiale Mapewash PO.

Utilizzabile ovunque si desideri realizzare una pavimentazione architettonica con ghiaia a vista colorata e con effetto naturale, Mapei Color Paving è facile da posare e può essere utilizzato in giardini, parchi e ville, percorsi pedonali privati o pubblici, marciapiedi, cortili e porticati, viabilità carrabile in centri storici, piazze, posteggi, viali di accesso a residenze storiche o moderne.