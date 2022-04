Speciale Outdoor: gli arredi Ethimo per due hotel esclusivi tra Egeo e Mediterraneo

Grazie alla molteplicità di soluzioni outdoor, alla qualità dei materiali impiegati e all’attenzione per i dettagli, Ethimo è in grado di soddisfare le più sofisticate esigenze del settore contract e hotellerie.

Come nei due esclusivi resort, il Kivotos Hotels & Villas di Santorini e il Luxury Hotel Amara di Cipro, in cui le proposte dell’azienda hanno giocato un ruolo importante nel definire il carattere delle location.

A Imerovigli, nel cuore della caldera dell’ex vulcano, ora isola turistica, sorge il Kivotos Hotels & Villas. Con la sua suggestiva struttura color ebano, ispirata al vulcano che ha originato Santorini, si distingue per la sua posizione e la capacità di unire stile, natura e design. Ethimo, con le iconiche collezioni lounge e dining Knit e Swing, disegnate da Patrick Norguet, e gli eclettici tavoli dining Enjoy, è protagonista della terrazza panoramica del ristorante e di alcune terrazze delle suite. Teak, metallo, corda intrecciata, soffici cuscini rivestiti con tessuti costruiti ad hoc per vivere in esterno e piani in ceramica sono gli elementi che valorizzano i diversi ambienti en plein air dell’hotel.

Gli arredi outdoor di Ethimo sono stati scelti per valorizzare anche gli spazi dei principali bar e ristoranti del Luxury Hotel Amara di Cipro, nome che deriva dall’antica parola greca Amarantos, che significa eterno. Oltre alle camere e alle suite, con vista panoramica sul mare, la struttura è completa di spa, centro sportivo, piscine, tra cui una a cascata, bar e ristoranti stellati. In particolare, per arredare gli esterni sono state scelte le poltroncine dining Kilt, disegnate da Marcello Ziliani, e Nicolette, disegnate da Patrick Norguet. A illuminare, invece, i portici che collegano i diversi ambienti, le lampade da terra Carrè.