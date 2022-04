Speciale Macchine: cantiere più sicuro con i sistemi Backsense di Brigade Elettronica

Secondo la norma Iso 5006, per poter eseguire manovre corrette, efficaci e sicure, l’operatore alla guida di macchine movimento terra deve essere in grado di rilevare la presenza di una persona in piedi alla distanza di 1 metro dal perimetro della macchina.

I sistemi di monitoraggio video rispondono a questa esigenza, ma in condizioni ambientali difficili, come quelle che si presentano spesso in cantiere, una gamma di dispositivi complementari risulta essenziale.

I sistemi radar di rilevamento Backsense di Brigade Elettronica sono in grado di rilevare in maniera molto precisa oggetti sia stazionari sia in movimento, fornendo all’operatore in cabina un avvertimento acustico e visivo, anche in condizioni di scarsa visibilità dovute a oscurità, fumo e nebbia.

Basati sulla tecnologia FMCW (Frequency modulated continuous wave), i sistemi Backsense sono disponibili in modelli con raggio di rilevamento fisso e modelli programmabili che consentono di impostare aree di rilevamento personalizzate ed escludere oggetti fissi o elementi della carrozzeria.

Adatti sia per applicazioni su strada che in cantiere, i sensori radar di Brigade sono una dotazione ideale per veicoli commerciali e macchine operatrici che eseguono manovre a bassa velocità.

Per un’ulteriore sicurezza, è possibile integrare i sistemi di rilevamento Backsense con i sistemi di telecamere e monitor Backeye: in questo modo il modulo di visualizzazione a schermo avverte il conducente della presenza di ostacoli nella zona di pericolo, grazie alla sovraimpressione dei dati visivi e acustici (cinque livelli) sulle immagini riprese dalle telecamere e visualizzate sul monitor.

Il display radar IP69K è resistente a umidità, polvere, vibrazioni, alte e basse temperature, raggi Uv, neve, ghiaccio, forti venti, acqua e fango, e può essere impiegato anche su veicoli con cabina aperta, esposti a temperature comprese tra -40 e gli 85 gradi.