Alberto Cancemi nuovo direttore generale di Leroy Merlin Italia

Nuovo direttore generale a Leroy Merlin Italia. Alberto Cancemi, 43 anni, sostituisce Olivier Jonvel, che lascia l’incarico per ricoprire la carica di Ceo di Bricomart Portugal, altra insegna che fa parte del Gruppo Adeo. Cancemi, laureato in Giurisprudenza a Firenze, inizia la sua esperienza professionale in Leroy Merlin Italia 22 anni fa quando, da studente universitario, fa il proprio ingresso nel punto vendita di Firenze Campi Bisenzio per collaborare all’inventario. Il negozio toscano diventa, nei suoi primi anni in azienda, la scenografia della sua crescita personale e lavorativa: si è occupato di relazioni con la clientela e di risorse umane, nei negozi di Venezia e Bologna. Nel suo percorso, il manager ha ricoperto ruoli di crescente rilevanza, prima come capo Settore dei reparti Pitture, Ferramenta, Sistemazione e Cucina, poi come product manager nella Centrale Acquisti della Sede Italia, successivamente nel 2012 ritorna a Bologna come Direttore di punto vendita, occupandosi del primo rimodellamento del negozio, fino ad assumere il ruolo di Offer Leader all’interno del Comitato di Direzione Italia. «Leroy Merlin è per me una grande famiglia, che mi ha permesso di fare un percorso straordinario grazie alle tante persone con cui ho condiviso il mio cammino. È un’azienda che mi ha insegnato valori importanti, come l’umiltà, il rispetto e l’abnegazione. Questi principi hanno guidato la crescita di Leroy Merlin in questi anni e continueranno a farlo in futuro. La trasformazione che stiamo vivendo come azienda sarà sempre più orientata su questi tre pilastri: clienti, collaboratori e sostenibilità», è il commento del manager. «Abbiamo investito in innovazione per diventare una realtà sempre più omnicanale, migliorando la nostra Supply Chain, offrendo nuovi servizi come il Marketplace e la vendita a distanza e rendendo il nostro e-commerce su misura dei nostri clienti. Oltre ai prodotti, oggi, abbiamo servizi in grado di rispondere alle esigenze delle persone: dalla posa e installazione grazie ai nostri artigiani partner fino alla collaborazione con gli architetti per la nuova insegna Arky. Tutto questo è possibile grazie all’impegno dei nostri 8.000 collaboratori in tutta Italia, la più grande ricchezza che la nostra azienda ha, che con passione ed entusiasmo offrono la stessa esperienza di acquisto ai clienti nel mondo fisico e in quello virtuale. La sostenibilità continuerà a essere al centro della nostra visione. Abbiamo tanti progetti in cantiere dedicati al rispetto dell’ambiente e all’impegno sociale per garantire un futuro a tutti gli abitanti del pianeta. Colgo l’occasione per ringraziare Olivier Jonvel, che dopo otto anni, di cui due di pandemia, ha lasciato un’azienda solida grazie alle sue straordinarie doti: passione, professionalità e lungimiranza».