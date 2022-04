Acqualife Plus Matt, il nuovo smalto all’acqua di Univer che purifica l’aria

Univer, brand di PPG Architectural Coatings, presenta Acqualife Plus Matt, smalto a base acqua che, oltre ad essere certificato Ecolabel e A+, è in grado di eliminare la formaldeide, sostanza nociva che può portare con la lunga esposizione a problemi respiratori, irritazioni degli occhi e altri impatti negativi sulla salute.

Purificando l’aria e assicurando un risultato esteticamente bello e allo stesso tempo sicuro, Acqualife Plus Matt è ideale per superfici murali, legno e metalli pretrattati. Questo prodotto garantisce le prestazioni di uno smalto, come la massima resistenza all’abrasione, la migliore copertura, l’aspetto estetico perfettamente liscio, ed è disponibile nei formati 0,75, 2,5 e nello speciale formato da 10 litri.

«Progettare ambienti sani, che ci fanno stare meglio, significa prenderci cura del nostro benessere. Ne siamo convinti e per questo continuiamo a sviluppare prodotti che possano migliorare i luoghi della nostra vita, le case, gli spazi di lavoro, le scuole e in generale ogni ambiente indoor dove trascorriamo del tempo. Solo così possiamo avere un impatto positivo sulla vita delle persone», sottolinea Paola Mattioli, marketing director PPG Architectural Coatings Italy.

Come realizzare spazi confortevoli con una corretta progettazione del colore: il sistema Absolu System di Univer

Il benessere passa anche dalla progettazione di un ambiente armonico. Fondamentale è la combinazione di tinte equilibrate in grado di stimolare emozioni differenti a seconda della funzione di utilizzo degli spazi.

Per questo Univer utilizza Absolu System, il sistema tintometrico di PPG che permette la massima precisione nella realizzazione della tinta, una migliore durata del colore applicato anche in esterno, colori dalla copertura perfetta e infinite possibilità cromatiche (software e database hanno oltre 75mila formule in archivio).

Non solo colori dalla massima resa, Univer basa la progettazione di un ambiente sul principio del 60-30-10 come riferimento da cui attingere per scegliere le tonalità di una stanza.

Per bilanciare il colore delle pareti di un ambiente si deve considerare che circa il 60% della cromaticità di stanza, soffitto compreso, deve essere realizzato con il colore principale, da applicare alle pareti più grandi; il 30% con un colore secondario, da impiegare su una parete piccola oppure solo al soffitto; per il rimanente 10% deve essere impiegato un accento di colore vibrante, che può riguardare anche un elemento di arredo.

La creazione di accostamenti cromatici armonici e l’uso sapiente del colore permettono infatti di cambiare completamente la percezione dei volumi di una stanza, migliorandone l’aspetto e insieme il benessere di chi la abita.