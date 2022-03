Speciale Colore: Röfix Kreativ, effetti senza limiti con il nuovo configuratore

La linea di effetti Röfix Kreativ è stata perfezionata con ulteriori possibilità creative, in grado di dar vita ad ambienti ed edifici con una personalità ben definita e ricercata.

La scelta del design in facciata è ampia, potenzialmente infinita, con combinazioni classiche, moderne ma anche insolite e artistiche, il cui punto d’incontro è la tridimensionalità e le sensazioni tattili suscitate dalle superfici.

Con possibilità quasi infinite, i prodotti Röfix e le diverse modalità di applicazione vengono proposti in combinazioni ad hoc, secondo le esigenze creative specifiche così da caratterizzare qualsiasi facciata, anche con sistema di isolamento termico a cappotto.

Le possibilità della linea Röfix Kreativ sono illustrate anche in una nuova brochure con immagini evocative di realizzazioni d’eccellenza, che mostrano le diverse texture direttamente applicate su superfici in interni e in esterni >> Scarica la brochure Röfix Kreativ

Tutti gli effetti Röfix Kreativ possono essere sperimentati senza limiti con il configuratore online, scegliendo texture, decoro e tinta all’interno dell’ampia gamma a disposizione.