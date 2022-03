Nuovo trattato tecnico-scientifico sull’utilizzo dello zinco-titanio di Zintek

Zintek ha presentato il nuovo trattato tecnico-scientifico sull’utilizzo dello zinco-titanio in architettura. Si tratta di una guida completa sulla progettazione, la realizzazione e la messa in opera di coperture e facciate in zinco-titanio. Il volume, di oltre 460 pagine, con soluzioni innovative, riporta disegni tecnici e approfondimenti sul valore del metallo nell’involucro edilizio. Il trattato contiene elementi teorici e pratici per conoscere più a fondo le potenzialità dello zinco-titanio zintek come rivestimento di coperture e di facciate sia nell’ambito del restauro sia nell’architettura moderna e come veicolo di valori fondamentali quali cultura della manifattura, bellezza estetica e durabilità. Il prezzo è di 280 euro e si acquista online.