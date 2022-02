Massima efficienza in una villa Nzeb con il portoncino Hörmann ThermoCarbon

La scelta dei materiali e una attenta progettazione in fase di costruzione sono ormai dei passi obbligati per ottenere una riduzione dei consumi degli edifici. Le soluzioni possibili sono tante, ma puntare in alto (cioè a una riduzione sostanziosa dei consumi energetici) è un obiettivo raggiungibile. Lo dimostra il lavoro che riguarda una residenza unifamiliare realizzata con il traguardo del bassissimo consumo. È un edificio Nzeb, near zero energy building, ed è stato recentemente completato vicino a Ferrara.

Basti dire che non ha impianto di riscaldamento: i raggi del sole penetrano attraverso le superfici trasparenti e forniscono il calore necessario in inverno quando, in caso di necessità, basta accendere il caminetto situato al centro del soggiorno per integrare il fabbisogno termico.

La residenza ha una superficie di circa 300 metri quadrati e si caratterizza per l’attenzione rivolta alla scelta di materiali salubri e finiture minimaliste. È stata progettata dopo un attento studio dei pacchetti tecnologici, ma anche con la cura nella scelta di portoncino e portone di ingresso di marca Hörmann.

L’edificio è estremamente efficiente (classe energetica A4; consumo specifico 20 kWh/m2a), confortevole e funzionale. Il grande soggiorno (con altezza interna di 3,50 metri) è il fulcro della casa: gli spazi comuni della zona giorno sono caratterizzati da una notevole permeabilità visiva verso l’esterno, con ampie vetrate che mettono in comunicazione gli ambienti con il giardino, mentre le zone private per i genitori e i figli formano due blocchi distinti.

La composizione dei volumi rispecchia l’organizzazione degli spazi: la zona giorno e l’area privata dei genitori sono accolte in un corpo dalla forma parallelepipeda, che si eleva solo al piano terreno, individuato dalla copertura piana, mentre gli ambienti destinati ai figli si trovano invece nel volume su due livelli, con tetto a falda, che nel seminterrato ospita anche i locali di servizio e il garage.

La possibilità di realizzare un nuovo edificio, oggi non così comune, ci ha permesso di concepire il progetto in piena sintonia con i desiderata del committente. «Il risultato è una residenza a misura delle esigenze della famiglia, nella quale tutti gli aspetti che la rendono unica sono stati sviluppati e approfonditi nel dettaglio», spiega il progettista, l’architetto Denis Zaghi.

La decisione di puntare verso un edificio Nzeb ha guidato non solo lo studio della disposizione degli spazi e della stratigrafia dell’involucro edilizio, ma anche lo sviluppo di alcuni elementi architettonici, come l’ampiezza delle vetrate e la profondità degli aggetti della copertura, che regolano l’irraggiamento solare durante l’arco dell’anno, unitamente alla selezione di componenti molto performanti dal punto di vista termico, come il portoncino ThermoCarbon Hörmann.

La casa è gestita dall’impianto domotico, che controlla il funzionamento degli impianti di illuminazione e VMC, aziona le tende interne per moderare l’irraggiamento, comanda l’apertura motorizzata dei lucernari e via dicendo, creando le condizioni per garantire il massimo comfort termoigrometrico e luminoso.

La gestione domotica è estesa all’azionamento del portone sezionale LPU 42 e alla motorizzazione dei cancelli pedonale e veicolare, anch’essi di produzione Hörmann. «Il design di queste chiusure tecniche era già in linea con l’immagine della villa e con i gusti del committente, perciò ci siamo limitati a coordinare il colore del portoncino e del portone sezionale, scegliendo delle tonalità neutre, senza ulteriori personalizzazioni rispetto ai prodotti di serie», precisa Zaghi.

Portoncino d’ingresso Hörmann ThermoCarbon

Il portoncino d’ingresso della villa di categoria Nzeb in provincia di Ferrara è un modello Hörmann ThermoCarbon, prodotto di riferimento nel mercato europeo.

Si tratta di un’efficace sintesi fra design e tecnologia, che coniuga un’estetica sobria e piacevole, curata in tutti i dettagli, con valori d’eccellenza per la coibentazione termica e per la resistenza antieffrazione.

Disponibile di serie in bianco traffico (RAL 9016) opaco, in 20 motivi e altri 19 colori preferenziali e, opzionalmente, in tutte le cromie RAL a scelta, ThermoCarbon può essere personalizzata per incontrare il gusto e le preferenze dei committenti, grazie agli equipaggiamenti aggiuntivi (maniglie, finestrature, serrature).

La struttura è composta da un telaio fisso, in alluminio a taglio termico (spessore 111 millimetri), e da un battente mobile in alluminio (spessore 100 millimetri), rinforzato da un profilo strutturale interno, sempre in alluminio a taglio termico, con rinforzo in fibre di carbonio e vetro e riempimento in schiuma rigida in poliuretano a elevata stabilità.

Anche grazie al labirinto a tripla battuta e alle due guarnizioni perimetrali, ThermoCarbon soddisfa tutti i requisiti di un edificio a bassissimo consumo (UD ≥ 0,47 W/m2K) con elevate prestazioni di sicurezza (RC 3 di serie, RC 4 opzionale).