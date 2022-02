Mapei Mapetherm X2 System, il cappotto che raddoppia

La novità Mapei per il cappotto termico si chiama Mapetherm X2 System, un’innovazione che permette di agire sul preesistente rifornendo l’edificio di una nuova copertura a rivestimento della precedente, senza la necessità di smantellarla.

Questo sistema consente di creare un doppio isolamento termico, mantenendo il cappotto esistente come base per uno più performante, risparmiando le spese di smaltimento ed evitando di produrre rifiuti inquinanti. A tutto vantaggio dell’ambiente.

Un altro contributo concreto alla sostenibilità ambientale deriva dal fatto che Mapetherm X2 System utilizza pannelli isolanti prodotti da materiale 100% riciclato, proveniente interamente da fonti rinnovabili come rifiuti organici oppure oli vegetali. Ciò comporta un risparmio di risorse fossili e una notevole riduzione delle emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita.

Oltre a essere prodotti da materiale riciclato, i pannelli sono totalmente riciclabili o riutilizzabili a fine vita. Conformi ai requisiti Cam, sono adatti per accedere agli incentivi fiscali dei bonus casa, incluso il superbonus 110%.

Con Mapetherm X2 System è possibile rinnovare esteticamente le facciate, con costi e tempi di intervento contenuti. Dopo la verifica, attraverso carotature, della coesione e dello stato degli elementi preesistenti e dello schema di tassellatura realizzato in precedenza, è possibile progettare il nuovo cappotto.

Mapetherm X2 System comprende un pacchetto di prodotti pensati per realizzare un intervento di isolamento a regola d’arte.

Il ciclo standard, adatto a tutte le situazioni, comprende l’utilizzo dell’igienizzante Silancolor Cleaner Plus e del primer Malech sul cappotto esistente, su cui viene incollato il pannello isolante tramite la malta cementizia Mapetherm AR1 GG, e fissato con i tasselli Mapetherm Ejotherm S1. Si procede infine alla rasatura armata con Mapetherm AR1 GG e Mapetherm Net e all’applicazione del fondo con Silancolor Base Coat Plus in tinta. Infine Silancolor AC Tonachino Plus consente di realizzare il rivestimento finale a spessore in un’ampia gamma di colori, anche particolarmente vivaci.

Per una maggiore protezione dagli urti, Mapetherm X2 System è disponibile anche con ciclo rinforzato, che si differenzia per l’utilizzo del prodotto Mapetherm Flex RP nella fase di rasatura armata. Si tratta di un fondo rasante elastico in pasta, fibrato, colorabile, esente da cemento e alleggerito, che riduce i tempi di lavorazione perché non necessita di stagionatura e di primer. Infine si procede con l’applicazione del rivestimento finale, realizzato con Elastocolor Tonachino Plus. La sua elasticità e le sue fibre creano un rinforzo che contrasta le sollecitazioni del supporto, prevenendo la formazione di fessure e mascherando eventuali microcrepe.