Gruppo Made, presa di posizione a sostegno della correttezza dell’edilizia nazionale

Le affermazioni apparse sui vari media sulla presunta scarsa correttezza degli operatori che compongono la filiera dell’edilizia nazionale, in particolar modo le imprese edili, hanno spinto Gruppo Made a una presa di posizione netta a favore dell’intera categoria.

Ecco le parole del Made, gruppo per l’edilizia con oltre 180 punti vendita in Italia:

«L’immissione di ingenti risorse a sostegno del settore dell’edilizia con i vari Bonus fiscali e il Superbonus fa gola a molti, tant’è che dall’entrata in vigore delle agevolazioni fiscali sono sorte dal nulla oltre 11.000 imprese in tutta Italia, microstrutture improvvisate nate al solo scopo di accaparrarsi i crediti derivanti dai vari bonus edilizi, soprattutto con il Bonus Facciate.

La conseguenza è un mercato che da un po’ di tempo deve fare i conti con la presenza di operatori che, accedendo senza controlli e meriti alla categoria delle imprese edili, e non essendo ovviamente in grado di garantire la qualità degli interventi, truffano la gente.

Ma il settore dell’edilizia non è certo un concentrato di truffatori. È un mercato complesso che comprende una moltitudine di realtà di assoluta professionalità e competenza. La maggior parte degli operatori sono artigiani e imprese specializzati che lavorano con passione e perizia tecnica, e realizzano interventi nel rispetto delle normative, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei parametri tecnici richiesti.

La filiera dell’edilizia italiana sta contribuendo in modo consistente al rilancio dell’economia nazionale ed è anche chiamata a essere attore protagonista della transizione ecologica, strettamente legata agli interventi di riqualificazione.

Per questo è vitale che gli operatori seri comincino a lavorare con operatori altrettanto seri. Gente di fiducia che opera da anni con responsabilità e correttezza ed è in grado di garantire risultati qualitativamente ineccepibili. È un messaggio per gli operatori del settore ma anche per la committenza, pubblica e privata, che deve pretendere e ottenere la massima trasparenza e serietà negli interventi di ristrutturazione e, in generale, nei lavori edili.

Una stretta collaborazione fra operatori realmente affidabili è la migliore premessa alla qualificazione di un settore che da sempre è un traino fondamentale per la nostra economia.

Le rivendite aderenti a Gruppo Made si schierano con i professionisti seri e responsabili della filiera dell’edilizia italiana».