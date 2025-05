T2D in Piemonte comincia da Icos BigMat

La settimana T2D, iniziativa itinerante ospitata dalle principali rivendite italiane, è partita dal 5 al 9 maggio da Icos BigMat a Torino, realtà di riferimento per il settore edile con una superficie di 80 mila metri quadrati dove è possibile trovare tutto ciò che serve per costruire.

In questo contesto si sono svolti gli incontri nel punto vendita dedicati esclusivamente a T2D, azienda di riferimento nel settore dei laterizi. Da qui l’idea di organizzare degli open day durante i quali clienti, tecnici, imprese e progettisti possano conoscere da vicino le diverse referenze e confrontarsi con l’esperienza e con i valori legati al mondo T2D. «L’interesse è stato alto, i riscontri positivi, sono nate nuove collaborazioni e si è consolidata la percezione del valore tecnico dell’offerta», ha raccontato Marco Barletta, area Manager T2D per il Piemonte, che ha inaugurato questo ciclo di incontri tematici nella zona di sua competenza. Che ha aggiunto: «Oggi la partnership tra produttore e distributore locale non si esaurisce nella fornitura di un prodotto qualificato e ben gestito dal punto di vista logistico, ma deve comprendere le fasi di prevendita e post vendita». Così le giornate tecniche diventano un’occasione utile per presentare laterizi a valore aggiunto, come Tris, che coniuga l’efficienza termica del materiale isolante allo sfasamento della parete massiva, l’unico sistema costruttivo in laterizio con taglio termico continuo lungo tutta la parete. Ed è una delle diverse referenze della gamma T2D Specialties, frutto di anni di ricerca e sviluppo, per cui i prodotti da soli o combinati con materiali complementari inclusi nel blocco, danno origine a un sistema muro in grado di soddisfare requisiti precisi in termini di prestazioni strutturali, termiche e acustiche. Un approccio coerente con la visione di T2D, racchiusa nel suo claim: abitare meglio.