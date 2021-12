Starplast BioBlu, il sistema per il recupero delle acque piovane con centralina intelligente

Si chiama BioBlu. È un sistema brevettato da Starplast per il recupero delle acque piovane con serbatoio da interro, equipaggiato con centralina intelligente. Compatto e non invasivo, è facile da installare, eliminando la necessità di grossi investimenti di ingegneria idraulica.

La sua gestione e manutenzione è semplice ed economica. Oltre all’ottima resa e al trattamento dell’acqua per riutilizzo, l’installazione di BioBlu consente un risparmio del consumo idrico fino al 50%.

In più è possibile ridurre della metà il consumo di detersivi grazie alla minore durezza dell’acqua, e risparmiare sui consumi di energia elettrica e manutenzione degli elettrodomestici, come la lavatrice, grazie all’assenza di depositi calcarei nelle canalizzazioni e resistenze.

Altro importante vantaggio di BioBlu è la moderazione del deflusso dell’acqua negli scarichi durante i temporali. Abbinato all’impianto BioGrigio per il recupero delle acque grigie, offre un risparmio garantito del 50% sul consumo di acqua potabile.

Coniando il motto «risparmia il tuo oro blu», l’azienda di Mercatale di Sassocorvaro Auditore (Pesaro e Urbino), propone inoltre varie soluzioni impiantistiche che consentono di recuperare e riutilizzare le acque, il tutto mantenendo sempre una estrema semplicità di gestione dell’impianto e garantendo un risparmio idrico sicuro.

Vitale e sempre più scarsa, l’acqua è davvero un bene prezioso da gestire e salvaguardare. Il cambiamento climatico, gli sprechi e le rotture degli acquedotti, incidono sulla disponibilità delle risorse idriche potabili. Senza contare gli elevati costi energetici per il pompaggio, il trasferimento e la potabilizzazione. Per tutti questi motivi è facile prevedere come il costo dell’acqua potabile crescerà nei prossimi anni, con percentuali anche a due cifre. Proprio per questo è fondamentale prevedere all’interno degli edifici sistemi adeguati che consentano di risparmiare l’acqua potabile e di riutilizzare per alcuni servizi le acque meno pregiate, cioè quelle piovane e grigie, con un risparmio del consumo anche superiore al 50%.

Punto di riferimento sul mercato della depurazione, il trattamento e il recupero delle acque sia nel settore industriale, sia in quello civile, Starplast è presente con i suoi prodotti in Italia, e in parte anche all’estero. L’azienda è in grado di offrire anche un puntuale servizio di post-vendita e assistenza immediata alla clientela, anche per piccoli impianti. Al fine di rendere sempre più smart il servizio, l’azienda mette a disposizione molteplici centri assistenza su tutto il territorio nazionale.

I vantaggi di BioBlu

• Compatto, non invasivo

• Facile da installare, basso costo di posa

• Gestione e manutenzione semplice ed economica

• Ottima resa e trattamento dell’acqua per riutilizzo

• Basso costo d’acquisto e di gestione

• Risparmio del consumo idrico fino -50% (bolletta acqua e fognatura)

• Risparmio di detersivi fino -50% per la minor durezza dell’acqua

• Risparmio di energia elettrica e manutenzione (lavatrice, per assenza

di depositi calcarei nelle canalizzazioni e resistenze)

• Modera il deflusso dell’acqua negli scarichi durante i temporali

• Contribuisce a limitare i grossi investimenti di ingegneria idraulica

che devastano l’ecosistema

I vantaggi di BioGrigio

• Qualità dell’acqua elevata

• Facilità di installazione

• Facilità di montaggio

• Bassi costi di esercizio

• Elevati risparmi idrici

• Garantisce la continuità del servizio in assenza di eventi piovosi