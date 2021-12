Le nuove sfide BigMat al Congresso Internazionale 2021

Si è svolto a Parigi il Congresso Internazionale 2021 di BigMat che festeggia i suoi 40 anni in Europa. Un traguardo ma anche un significativo segnale del consolidamento del Gruppo, nonché delle prospettive di sviluppo future.

«È stato significativo festeggiare i 40 anni di BigMat in Europa proprio a Parigi, nel Paese “natale” della nostra insegna, e in un anno di rinascita come il 2021 ricco di speranza e di venti di cambiamento dopo un periodo buio per il mercato e per l’economia», sottolinea Matteo Camillini, direttore di BigMat Italia e BigMat International. «Ripartiamo da qui, celebrando questo traguardo che ci infonde rinnovata forza per affrontare le sfide dell’edilizia di domani tra sostenibilità e digitalizzazione seguendo le opportunità del Next Generation EU e del PNRR».

Leader del settore della distribuzione dei materiali edili, con oltre 950 punti vendita (di cui 200 in Italia) e un fatturato di oltre 2,6 miliardi di euro, Gruppo BigMat è cresciuto ponendo come fondamenta la condivisione del know-how tecnico e strategico, la trasparenza e il rispetto della indipendenza fra i soci, senza dimenticare la vicinanza al territorio e ai clienti.

Parole chiave: ecosostenibilità, risparmio energetico, comfort abitativo, innovazione tecnologica e sicurezza. A questi temi si aggiungono poi altri focus strategici come la digitalizzazione, la prossimità e lo sviluppo sostenibile, linee guida della strategia delineata durante il Congresso da Fabrice Maud, neo eletto presidente di BigMat International, che inizia il suo mandato partendo dall’eredità di Claude Coutant.

Come ogni anno il meeting internazionale ha offerto un’importante occasione di confronto e di condivisione di strategie e punti di vista dei sette Paesi europei dove è presente il marchio BigMat: Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna.

Oltre 400 soci da tutta Europa si sono riuniti, in presenza, e hanno trascorso giornate all’insegna dell’interscambio, consolidando rapporti già esistenti e instaurandone di nuovi, grazie a meeting di lavoro, momenti conviviali e culturali.

La ricorrenza dei 40 anni è stata celebrata anche attraverso un’iniziativa a livello internazionale: “I love BigMat” che ha coinvolto i punti vendita del Gruppo e i clienti che potrebbe vincere un buono da spendere presso i distributori BigMat.