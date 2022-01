Un anno record, in negativo e in positivo. Il 2020 sarà ricordato come l’anno in cui è esplosa la pandemia, con il conseguente blocco delle attività produttive. Ma sono stati anche i 12 mesi che hanno registrato una reazione veloce e forte di tutta la filiera dell’edilizia, complice l’avvento dei superbonus. Uno scenario che si è riflesso sui conti delle aziende. E che, come tutti gli anni, è stato messo in controluce dal Centro Studi YouTrade. E anche il lavoro contenuto dai Bilanci delle costruzioni, il volume realizzato tutti gli anni da Virginia Gambino Editore, è stato record: quest’anno, infatti, sono stati presi in esame i conti di quasi 2 mila imprese.

Non solo: l’edizione 2021 dei Bilanci delle costruzioni (304 pagine) contiene parecchie novità: il report, che analizza nel dettaglio i bilanci di 1.948 imprese, per un totale di quasi 76 miliardi di euro di ricavi da vendite e prestazioni, comprende i settori delle costruzioni, dell’ingegneria, della produzione (acciaio e tondino, attrezzature, cemento e calcestruzzo, chimica, climatizzazione, fissaggio, illuminotecnica, impiantistica, isolamento, laterizi, lattoneria, macchine, piastrelle e rivestimenti, pitture e vernici, prefabbricati, presagomatura, sanitari e arredobagno, serramenti e altre categorie) e della distribuzione di materiali edili, idrotermosanitari, elettrici, dei materiali per trattamento acque e drenaggio, ma anche della Gdo e della Gds del settore brico, ferramenta, materiali edili e per la casa e, infine, new entry come i servizi di gestione immobiliare, gli studi di architettura e i general contractor.

Inoltre, l’analisi dei bilanci delle imprese ha aggiunto nuovi indicatori di carattere finanziario, che possono essere utili per fotografare lo stato di salute delle società. Come il Roa (Return on assets), che esprime il rendimento lordo dell’intero investimento aziendale ed è forse l’indicatore più importante di tutti.

Insomma, per un anno record, anche i Bilanci delle Costruzioni si preannuncia come una pubblicazione record e, soprattutto, utilissima per chi opera nella filiera dell'edilizia.