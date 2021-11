Tre nuove superfici per i Marmi Maximum di Fiandre Architectural Surfaces

La corporatura è microcristallina, l’anima vetrosa. Il fondo grigio cielo accoglie il passaggio velato di vene molte vaporose, altre filiformi. L’andamento, quasi parallelo, si interrompe a volte come per un taglio di forbice sartoriale: il marmo varia così la propria tessitura nuvolata per generare e rigenerare le sue stratificazioni.

Finitura: lucidato, semilucidato