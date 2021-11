Settef X-Dry Paint, la pittura con idrorepellente rapida ideale per le facciate

Le facciate degli edifici sono esposte quotidianamente a intemperie, umidità, muffe e alghe, oltre che all’azione corrosiva di smog e altri fattori ambientali, e con il tempo sono soggette al naturale deterioramento.

Settef, brand di Cromology Italia, specializzato nelle pitture e soluzioni tecniche per la facciata, ha sviluppato X-Dry Paint, pittura ideale per la tinteggiatura delle facciate, soprattutto nelle più stagioni più piovose e a rischio maltempo o in zone umide e scarsamente soleggiate, che rende impermeabile le mura esterne.

X-Dry Paint è idrorepellente già dopo sole 6 ore dall’applicazione, a differenza delle pitture tradizionali che necessitano dai sei ai 10 giorni per sviluppare l’idrorepellenza.

La tecnologia X-Dry si basa sulla forte sinergia tra il legante utilizzato e particolari cariche che consentono di ottenere una superficie strutturata con micro-rilievi e micro-canali non visibili a occhio nudo che garantiscono un drenaggio estremamente rapido dell’acqua. L’acqua meteorica defluisce rapidamente lasciando asciutta la superficie, preservando i muri esterni delle abitazioni.

L’idrorepellenza rapida e gli speciali preservanti del film garantiscono un’elevata protezione della facciata anche contro alghe e muffe.

X-Dry Paint è caratterizzata inoltre da un alto potere riempitivo, che la rende ideale non soltanto su superfici nuove, ma in particolare su facciate che necessitano di manutenzione, soprattutto se dotate di un sistema di isolamento termico a cappotto.