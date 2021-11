Oltre 3mila clienti all’Anniversario Tour per i 141 anni di Orsolini

Oltre 3mila clienti, tra architetti, imprese, idraulici, hanno partecipato all’Anniversario Tour organizzato fino al 4 novembre nei 26 punti vendita di Lazio, Umbria, Toscana e Abruzzo per celebrare il traguardo dei 141 anni di Orsolini, realtà indipendente della distribuzione specializzata di materiali edili, finiture e soluzioni per l’interior design, con sede a Vignanello (Viterbo).

L’iniziativa ha raccolto grande entusiasmo tra la clientela professional del settore edilizia e termoidraulica, a cui sono stati dedicate anche campagne promozionali ad hoc e diversi appuntamenti conviviali tra street food e giochi a premi.

Non sono mancati poi momenti riservati a progettisti e architetti, per i quali Orsolini ha organizzato numerosi eventi serali tra feng shui, cibo etnico e divertenti caccie al tesoro fotografiche.

«Il covid-19 ci ha dato l’impulso per realizzare campagne di marketing creative e innovative sfruttando le potenzialità dei canali digitali, grazie ai quali riusciamo a comunicare in modo ancora più efficace e ad avere un rapporto ancora più diretto con i nostri clienti. Il ritorno agli eventi in presenza si è però dimostrato un’opportunità unica per dimostrare la nostra vicinanza alla clientela e proprio per questo abbiamo voluto festeggiare l’anniversario dei 141 anni non tanto con un unico grande evento aperto a centinaia di persone ma con un evento più capillare, che avvicinasse ogni punto vendita Orsolini al proprio territorio, ed ecco nata l’idea di un tour itinerante in 26 diverse tappe» racconta Marco Verando Zappi, responsabile marketing di Orsolini.

Durante il mese di festeggiamenti non è mancato il sostegno di numerose aziende partner come Fischer, Hikoki, Metabo, Industrial Starter, Mapei, Fassa Bortolo, Gyproc, rothenberger, Beretta, Samsung, Vaillant, da sempre al fianco di Orsolini nel suo percorso di crescita e affermazione.

«Faccio parte della squadra di Orsolini da ben nove anni durante i quali ho vissuto in prima persona l’evoluzione che ha trasformato questa azienda in una realtà unica nel suo genere e che nonostante i suoi centoquarantun anni di storia è sempre al passo con i tempi e con le evoluzioni del mercato», commenta Christian Iacobelli, direttore del punto vendita Orsolini di Civitavecchia. «È per questo che un traguardo così importante doveva essere festeggiato con le persone per noi più importanti, i clienti e i collaboratori. Un volantino con offerte dedicate, scarpe da cantiere in omaggio, magliette celebrative, gadget, giochi a premi e buon cibo sono stati gli ingredienti di una grandiosa festa di compleanno che ha coinvolto tutto il team di Orsolini, numerose aziende partner e tantissimi clienti che hanno condiviso con noi giornate davvero indimenticabili».

Orsolini è anche entrato “nelle case degli italiani” grazie a un’importante campagna pubblicitaria “Doppio Regalo per il nostro Anniversario” in onda per tutto il mese di ottobre sulle reti Rai e Mediaset e pubblicata sulle principali testate di settore. Per gli utenti privati la campagna ha previsto un doppio sconto, quello del 50% e uno sconto in fattura immediato, per l’acquisto di bagni, pavimenti porte e finestre, mentre i clienti professional che si sono registrati sul sito dell’azienda, oltre a diverse offerte dedicate, hanno ricevuto in omaggio un paio di scarpe antinfortunistiche, per un totale di 2mila paia di scarpe regalate.

«Ottobre è stato un mese da record per Orsolini anche per aver risposto con puntualità alle centinaia di richieste dei nostri clienti interessati a cogliere le opportunità dei bonus fiscali grazie a una squadra di collaboratori sempre più preparata e strutturata di cui siamo orgogliosi che ha aiutato migliaia di persone a rinnovare la propria casa secondo i propri desideri. Un risultato che corona un 2021 per noi ricco di soddisfazioni e in continua crescita che vedrà entro la fine dell’anno l’apertura di 6 nuovi showroom, tre in Lazio (Sutri, Cerveteri, Civitavecchia), due in Lombardia (Sesto San Giovanni e Brescia) e uno in Umbria a Orvieto» conclude Marco Zappi.