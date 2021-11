La storia del monoblocco DeFaveri in un nuovo video corporate

DeFaveri presenta un nuovo video corporate dedicato ai 60 anni di evoluzione del suo controtelaio monoblocco. Proiettato in anteprima all’evento del 60° anniversario dell’azienda, il 18 settembre 2021, il filmato racchiude in quattro minuti anche la storia, i valori, la produzione e gli obiettivi dell’azienda.

«Si tratta di un viaggio che parte dal passato, tanto da farci riaprire il portone della primissima officina in cui mio padre Luigi iniziò la sua avventura e arriva fino ai giorni nostri, con i momenti chiave della produzione dei monoblocchi all’interno di un clima di serenità e di relazioni sincere», racconta Antonella De Faveri, figlia del fondatore e attuale titolare dell’azienda.

Con decine di brevetti, modelli di design e marchi, DeFaveri è in grado di proporre una gamma completa di sistemi per infissi performanti, sia su misura che in kit.

Tra le ultime novità c’è TiQuadra, il monoblocco coibentato aderente ai Criteri ambientali minimi e di conseguenza idoneo al superbonus 110%. Oltre a evitare la formazione di muffe, condense, spifferi d’aria, completando la coibentazione della casa, questo prodotto guarda sempre più all’ambiente con l’introduzione di materiali riciclati.