TiQuadra, il monoblocco per l’isolamento del foro finestra conforme ai CAM

Una corretta progettazione di tutti i componenti di una parete è il punto di partenza per ottenere buone performance energetiche. Tra gli elementi più importanti ci sono i serramenti, spesso punti critici e principali vettori di ponti termici, che riguardano solitamente quelli relativi alle spalle laterali, al cassonetto tapparella e alla soglia (4° lato).

DeFaveri, forte di un’esperienza di oltre 60 anni nella produzione di soluzioni per il foro finestra, ha messo a punto TiQuadra, il controtelaio monoblocco coibentato per la riqualifica del foro finestra, realizzato con materiale Eps isolante in conformità ai CAM – Criteri Ambientali Minimi per accedere all’Ecobonus 110%. Il rispetto di tali indicazioni concorre ad un maggiore efficientamento energetico dell’edificio di due classi.

Applicabile dall’esterno, senza l’ausilio di opere murarie e l’obbligo di sostituire l’infisso, TiQuadra permette di isolare in modo efficace il foro finestra evitando la formazione di condensa e muffa.

Il controtelaio monoblocco TiQuadra è disponibile per le soluzioni solo infisso, infisso e scuro esterno, infisso e avvolgibile. Nel momento in cui si va in appoggio con la finestra, è possibile usufruire di un profilo idoneo che accoglie una guarnizione autoespandente e quindi sigillare anche lo spazio tra monoblocco e serramento.

In abbinamento al monoblocco per finestre c’è la possibilità di affiancare altri prodotti per la riqualifica del foro finestra, come il cassonetto coibentato SalvaCaldo e il copri davanzale Cover. Tutti realizzati con materiale isolante conforme ai CAM.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI