Leroy Merlin inaugura gli showroom di quartiere: a Trapani tutto per il bagno

Leroy Merlin ha aperto Showroom Bagno, il suo primo negozio di prossimità a Trapani, in via San Giovanni Bosco: una shopping experience a 360 gradi in un negozio su due livelli di 190 metri quadrati.

Il nuovo showroom Bagno con il vero Sicilian style

A caratterizzare il nuovo punto vendita, la scelta di proporre un vero Sicilian style, attraverso una gamma di prodotti locali che rappresentano il territorio: piastrelle e rivestimenti che sono un vero e proprio omaggio ai colori e alle forme siciliane.

Con questo nuovo showroom, Leroy Merlin vuole portare nella città siciliana un nuovo format di esposizione e di shopping experience, accompagnando il cliente dall’ideazione del progetto fino alla sua realizzazione finale attraverso la consulenza di esperti e personale qualificato a pochi passi da casa.

All’interno del nuovo store sarà possibile trovare anche ambienti ispirazionali, prodotti in esclusiva e in anteprima per scovare quell’idea che rende unico il suo progetto.

Il corner dedicato ad Arky

Dopo le aperture di Roma, Milano e Firenze, è il quarto store monobisogno, il format cittadino dedicato a singole categorie di prodotto, nello specifico bagno, pavimenti e rivestimenti, che l’azienda ha lanciato dallo scorso giugno.

Anche a Trapani, come negli altri showroom, è presente il corner dedicato ad Arky, il servizio di ristrutturazione che mette a disposizione dei clienti un architetto dedicato per seguire tutte le fasi del progetto, dall’idea alla realizzazione finale. Un vero e proprio punto di incontro tra la figura dell’architetto e il cliente.

Francesco Sanfilippo | Store leader Trapani

«Consulenza personalizzata, capacità di andare incontro alle esigenze di tutti i nostri clienti, servizi chiavi in mano: sono questi i punti di forza del nostro nuovo Showroom Bagno con cui vogliamo offrire ai trapanesi una nuova shopping experience, che ci permetta di essere riconosciuti come il brand di riferimento per il relooking del bagno da tutti i nuovi potenziali clienti. Coinvolgendo i migliori talenti che abbiamo selezionato per lo store, proponiamo una modalità di acquisto basata soprattutto su appuntamento, per far sì che il cliente abbia il giusto tempo per pensare a come realizzare al meglio il suo progetto e, allo stesso tempo, permettere ai nostri esperti di dedicarsi loro in maniera esclusiva».