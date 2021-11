Artis Rubinetterie: i nuovi accessori bagno della serie Oggetto

L’azienda bresciana Artis Rubinetterie amplia il suo catalogo di articoli per la stanza da bagno e presenta i nuovi accessori bagno della serie Oggetto, una delle sue collezioni più affermate, dallo stile sobrio e garbato.

Firmati dall’architetto e designer internazionale Simone Micheli, i nuovi accessori per il bagno completano la collezione nata nel 2019 dall’intento di interpretare la complessità del contemporaneo attraverso una linea di miscelatori caratterizzati da semplicità funzionale, estetica e di contenuto.

La gamma di accessori Oggetto comprende porta sapone, dispenser di sapone, porta spazzolino – da appoggio o a parete –, porta sapone da doccia a parete, porta salviette, appendino per accappatoio, porta rotolo di carta igienica e scopino da appoggio.

Gli accessori sono realizzati in ottone e ceramica: la parte in ottone disponibile nelle finiture della serie Oggetto e la parte in ceramica nelle finiture bianco opaco e nero opaco.