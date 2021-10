Rossetti Market: più efficienza con la soluzione espositiva Uniformat di Unifix

Rossetti Market è un punto della grande distribuzione che si trova ad Alseno, vicino a Piacenza. Tra le tipologie merceologiche esposte sugli scaffali sono compresi anche brico, fai-da-te, arredo giardino, riscaldamento, antinfortunistica, oltre a una vasta offerta di prodotti tipicamente consumer. Tenere tutto in ordine e, soprattutto, valorizzare quanto esposto non è semplice e richiede soluzioni ad hoc. Come quella adottata in collaborazione con Unifix, spiega a YouTrade Giuseppe Rossetti, amministratore delegato dell’azienda di distribuzione.

Domanda. Rossetti Market gestisce 15 mila metri quadri di esposizione e più di 100 mila articoli. Che cosa vi ha convinto a utilizzare la soluzione di Unifix?

Risposta. La ricerca di un’esposizione curata e di facile accesso per l’utilizzatore finale è sicuramente un valore aggiunto. Permette la semplice individuazione del prodotto da parte del cliente, senza richiedere necessariamente informazioni tecniche. Il format con una didattica minimale e le luci led, invitano ad accedere all’area dedicata e visionare l’ampio assortimento di Unifix presente nel nostro punto vendita.

D. In che cosa consiste, in pratica, l’apporto di Unifix?

R. Più che un semplice fornitore, abbiamo trovato in Unifix un vero e proprio partner commerciale e questo ci ha consentito di porre le basi per un progetto a lungo termine.

D. Quali vantaggi comporta? Vale l’investimento?

R. Sicuramente sostituire un fornitore non è mai semplice. Abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo visto in Unifix un’azienda solida con un management giovane e innovativo, che si sposa con la nostra realtà. Le multinazionali, spesso, si dimenticano che i propri distributori sono persone e non numeri. Riteniamo oggi, che per poter collaborare al meglio, sia necessario calarsi in ogni singola realtà per poter ottenere i migliori risultati. Unifix in questo è stata molto capace, ha saputo leggere le nostre esigenze e ha saputo trasferire le nostre idee sullo scaffale. Stiamo cercando di sviluppare un progetto mirato alla realtà professionale del nostro territorio che va dall’artigiano all’industria. Per poter identificarci al meglio, stiamo puntando sulla valorizzazione di progetti shop in shop, dove ogni marchio può presentarsi al meglio grazie all’ampio spazio che dedichiamo a questo format. Detto ciò, direi che l’investimento fatto vale assolutamente: ci aspettiamo tanto dall’ingresso di Unifix nella Rossetti Market.

D. In che cosa si differenzia rispetto a un qualsiasi modello espositivo? Avete dei riscontri positivi?

R. La chiarezza espositiva e l’ampio corridoio illuminato a led fanno da cornice a un’esposizione ricca e completa, che permette oggi sia al cliente privato sia all’artigiano di poter trovare il prodotto che fa al caso loro. Inoltre, la piattaforma Unishop è un valore aggiunto perché ci permette di poter controllare in tempo reale la disponibilità e il prezzo dei prodotti che non abbiamo in assortimento, così da poter ricevere in pochi giorni i prodotti fuori catalogo e accontentare un pubblico che oggi è sempre più attento non solo al prezzo, ma anche al servizio.

D. I professionisti che visitano il punto vendita hanno apprezzato la novità?

R. Sicuramente i nostri clienti hanno colto e apprezzato il cambiamento. Il nostro obiettivo è arrivare a essere identificati non solo come una realtà del fai-da-te, ma anche come un punto vendita professionale. Unifix ci sta aiutando in questo. L’ingresso di questa realtà è stata l’ennesima dimostrazione per sottolineare la nostra volontà di differenziarci, rispetto ai comuni brico. Vogliamo essere molto di più: grazie alle nostre dimensioni e alla nostra profondità di gamma vogliamo essere un punto di riferimento per privati, aziende e artigiani.

D. Rossetti Market è una grande realtà commerciale. Ma una soluzione simile è adottabile anche da un distributore di minori dimensioni?

R. Lo spazio espositivo è una vetrina: la prima immagine che un cliente vede di te prima ancora di entrare. Sono tuttavia convinto che l’ordine, la chiara esposizione e soprattutto il servizio siano ancora ciò che il cliente finale apprezza maggiormente. Detto ciò ritengo quello di Unifix un modello adattabile a ogni distributore. Merito dei loro professionisti che sanno ascoltare e leggere le esigenze, per poi costruire un vestito ad hoc, proprio come hanno fatto per la Rossetti Market.

Soluzione espositiva su misura con Uniformat

Le parole di Giuseppe Rossetti evidenziano la grande soddisfazione derivante dalla partnership con Unifix. «Da diversi anni abbiamo ampliato la nostra proposta commerciale, prima orientata quasi esclusivamente al prodotto, per offrire ai clienti delle vere e proprie soluzioni di vendita, in grado di intercettarne le reali esigenze lavorative, fornendo risposte chiare e soprattutto efficaci in termini di business», spiega Gernot Seebacher, ceo dell’azienda altoatesina. «Abbiamo da subito compreso la forte volontà di Rossetti Market di aderire alle nostre innovative proposte e, sulle basi di questo entusiasmo è nata una collaborazione che ha dato grandi frutti e di cui andiamo molto orgogliosi».

Domanda. Qual è stata la richiesta di partenza di Rossetti Market e come avete agito per rispondere al meglio?

Risposta. L’esigenza era indubbiamente quella di avvicinarsi maggiormente all’utilizzatore finale e al professionista, per permettere a questa clientela di accedere a una soluzione espositiva creata su misura delle loro esigenze lavorative, in grado di fornire loro risposte chiare e qualificate. I nostri collaboratori, in un confronto continuo con i responsabili della Rossetti, hanno dato vita a un team che, sfruttando al meglio le potenzialità del sistema Uniformat, ha messo a punto un progetto che può essere considerato senza dubbio una case-history di grande successo.

D. Quali sono le peculiarità principali di Uniformat e cosa lo rende unico nel panorama delle rivendite di ferramenta?

R. Uniformat è un pacchetto che fa della modularità e della versatilità, i propri punti di forza. Pur partendo da una struttura precostituita, esso viene studiato sulle specifiche esigenze del cliente e consente quindi la massima libertà di scelta sulle gamme prodotto, permettendo in questo modo di porre grande attenzione alla redditività e alla rotazione degli articoli sugli scaffali, riducendo anche le scorte di magazzino.

D. Qual è l’aspetto estetico della soluzione Uniformat?

R. Il design recentemente rinnovato nella grafica e nelle logiche di comunicazione presenti sullo scaffale è un progetto caratterizzato da un rigore visivo molto contemporaneo che, da un lato vuole posizionare i prodotti all’interno di una fascia qualitativa di alta gamma e, dall’altro, è stato studiato per offrire il massimo dell’accessibilità per chi è alla ricerca di uno specifico articolo.

D. In conclusione come giudica la partnership con Rossetti Market?

R. Inutile dire che Unifix è onorata di essere stata scelta da Rossetti Market quale fornitore per il comparto ferramenta all’interno del proprio punto vendita, e ci auspichiamo che anche altri possano seguire il suo esempio. Questa collaborazione è la dimostrazione del valore che può essere raggiunto, quando si trasforma il semplice rapporto cliente-fornitore in una partnership professionale, in cui ognuna delle due parti mette a frutto la propria esperienza, per realizzare un progetto che abbia come fine ultimo quello di creare benefici per entrambi i soggetti.