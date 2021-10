Che l’azienda di distribuzione di materiali edili con maggiori ricavi sia, ancora una volta, la friulana Zanutta, non è una sorpresa. Il primato è stato annunciato durante la consegna degli YouTrade Awards al XIV Convegno YouTrade. Così come sono noti i primi in classifica selezionati con i diversi criteri patrimoniali e finanziari individuati dal Centro Studi YouTrade. Ma gli altri? La risposta si trova nel nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore: la Top 100 della distribuzione edile considera le maggiori realtà in base ai loro bilanci, messi «sotto tortura» dall’analisi che ha l’obiettivo di individuare punti di forza e debolezze delle aziende che operano in Italia. La fotografia che ne risulta è stimolante, a maggior ragione quest’anno, visto che il periodo contabile preso in esame coincide con l’anno in cui è scoppiata la pandemia.

Un motivo in più per leggere i risultati e, magari, fermarsi a riflettere. Anche perché sul nuovo numero di YouTrade gli spunti per affrontare il tema della strategia aziendale non mancano. A offrirli, per esempio, sono grafici, tabelle e resoconti dell’appena concluso XIV Convegno Nazionale YouTrade, che ha seminato non poche idee tra chi, in presenza o in streaming, ha seguito l’evento. A partire dalla non semplice scelta tra aderire a un gruppo o consorzio, oppure proseguire da indipendenti la strada imprenditoriale. Se a questo si aggiungono anche i dati sulla congiuntura dell’edilizia, sulla sua evoluzione e le previsioni per il 2022, assieme alle necessarie implementazioni tecnologiche, il quadro è completo: il dossier è assolutamente da leggere.

Così come accende l’attenzione lo speciale approfondimento riservato all’ultimo Cersaie. No, non si tratta di un semplice riepilogo di quello che è avvenuto, ma di contenuti freschi: 38 interviste a imprenditori e manager delle aziende presenti, che presentano soluzioni, prodotti e novità in arrivo. Testimonianze, insomma, che sono di assoluto interesse per i rivenditori.

Inoltre, in questo corposo numero di YouTrade, ci sono tanti altri argomenti caldi, dalla corsa dei prezzi dei materiali (quando finirà?), ai problemi legati alla transizione verde, ai dati di mercato sui pannelli di Eps, fino ai Quaderni tecnici dedicati al massetto, oppure uno sguardo su un colosso della distribuzione tedesco. E si potrebbe continuare…

