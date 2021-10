Attrezzature a batteria Makita XGT: massima efficienza in cantieri

La nuova generazione di prodotti Makita XGT 40Vmax e 80Vmax offre attrezzature a batteria all’avanguardia per diversi tipologie di cantiere. La serie in continuo ampliamento attualmente comprende numerosi modelli, tra i quali martelli demolitori e rotativi, smerigliatrici, tassellatori, seghetti, trapani, avvitatori, chiavi ad impulsi.

Con la serie XGT, l’azienda offre agli operatori professionali attrezzature con prestazioni del tutto paragonabili a quelle delle attrezzature a filo, con i vantaggi di una maggiore maneggevolezza, velocità d’uso e massima di sicurezza. A ciò si aggiunge la possibilità di operare con lavorazioni intensive laddove non sia disponibile una sorgente di corrente elettrica.

«Abbiamo sempre privilegiato le attrezzature con filo, poiché fino a non molto tempo fa quelle a batteria offrivano prestazioni decisamente inferiori», afferma Sereno Ghiotti, titolare dell’impresa Ghiotti B. e L. Di Paolo e Sereno Ghiotti di Trecenta (Rovigo). «Quando è uscita la gamma XGT il nostro rivenditore Makita, la Ferramenta Bertuolo 1956 di Canda, ci ha fatto provare alcuni modelli e ci siamo resi subito conto di quanto sia oggi evoluto il mondo delle attrezzature a batteria. Le batterie hanno un’ottima autonomia e si ricaricano in pochissimo tempo. Questa nuova soluzione ha permesso di agevolare moltissimo il nostro lavoro, soprattutto quando operiamo in quota, dove l’utilizzo di trapani e avvitatori a impulsi privi di cavi semplifica moltissimo le attività legate alle coperture degli immobili».

Attiva dal 1926, l’impresa Ghiotti è oggi guidata dalla terza e dalla quarta generazione della famiglia e conta 68 dipendenti. Nata come attività per gestire piccoli lavori di manutenzione, l’azienda si è espansa fino a coprire diversi ambiti del settore edilizio, da quello industriale a quello sanitario, dalle opere civili fino al restauro e all’adeguamento sismico.

Utilizzatore dei prodotti Makita da oltre 20 anni, Ghiotti ha ampliato costantemente la propria dotazione di utensili del marchio, avvicinandosi di recente alla gamma XGT, acquistando diverse smerigliatrici angolari e martelli demolitori.

«Capita spesso di dovere lavorare in cantieri privi di corrente elettrica, spiega Sereno, e in tutti questi casi i martelli demolitori XGT sono davvero utili: sono leggeri, maneggevoli ed estremamente sicuri, con motore brushless e sistema antivibrante, offrono al tempo stesso ottime prestazioni anche nelle operazioni più pesanti, come le demolizioni».

Come tutte le attrezzature Makita, anche i modelli della serie XGT sono adatte a lavorare in condizioni estreme e in presenza di molta polvere, gestita con i sistemi di aspirazione integrati o opzionali e con la tecnologia AWS (Autostart Wireless System).

Di recente l’impresa ha acquistato anche alcuni decespugliatori e soffiatori Makita, anch’essi alimentati a batteria.

«Non sapevamo che Makita producesse anche questi prodotti professionali per la cura del verde e quando il rivenditore ce li ha mostrati siamo rimasti molto sorpresi», afferma Sereno Ghiotti. «Anche in questo caso si tratta di macchine ad altissime prestazioni, come il soffiatore UB001GZ alimentato da un’unica batteria 40Vmax che sprigiona un volume d’aria di 16,0 m3/min con una velocità di 64 m/s utilissimo nel nostro lavoro per eseguire la pulizia e la preparazione del cantiere a inizio lavori, certamente non potevano mancare tra le nostre attrezzature».