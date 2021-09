Con Mollo Edilizia, Eternedile cresce ancora in Piemonte

Eternedile cresce ancora in Piemonte. I quattro magazzini edili già operativi della Mollo Edilizia srl di Alba, Asti, Roreto di Cherasco e Fossano nelle provincie di Cuneo e Asti entrano a far parte del gruppo della distribuzione edile, guidato da Franco Nessi, in continuità aziendale con la precedente proprietà. Con i magazzini Mollo Edilizia, Eternedile raggiunge quota 49 punti vendita distribuiti su 15 province in 6 regioni d’Italia.

Di seguito i riferimenti dei punti vendita:

• Alba (Cuneo), C.so Canale, 112 – 12051

• Asti, C.so Alessandria, 560 – 14100

• Roreto di Cherasco (Cuneo), Via Cuneo, 11 – 12062

• Fossano (Cuneo), Via Torino, 154 – 12045