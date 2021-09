Cersaie 2021: tutto pronto per il Salone della Ceramica e Arredobagno

Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria e l’inaugurazione di numerose piattaforme online, le fiere tornano in presenza. Variante delta permettendo, tutto è pronto per riaprire i battenti delle strutture fieristiche, Cersaie compreso. Confermato, infatti, dal 27 settembre all’1 ottobre 2021 il Salone Internazionale della Ceramica e Arredobagno che, nel rispetto dei più stringenti protocolli di sicurezza, torna alla Fiera di Bologna con un’edizione, la 38esima, ricca di novità.

Cersaie Digital e nuovi padiglioni

Prima fra tutte il format Cersaie Digital, che sarà online per tre settimane, dal 20 settembre all’8 ottobre. Novità assoluta della 38esima edizione del salone, il format Cersaie Digital vedrà gli stessi espositori della fiera fisica protagonisti di una partecipazione sul web. La piattaforma «non intende sostituire la fiera in presenza, ma rafforzarla, cogliendo tutte le potenzialità dell’information technology, della dematerializzazione delle informazioni e degli eventi e dell’estensione globale, in termini di capacità relazionali per consolidare ruolo, standing e prestigio di Cersaie», spiegano gli organizzatori.

Cersaie 2021 riapre le porte con un parterre di quasi 600 espositori nazionali e internazionali e un nuovo Padiglione, il 18, che ospiterà il mondo della produzione, quello del progetto e la committenza nell’ambito del real estate e del contract.

La nuova Contract Hall, progettata in pianta come una grande C, racchiude Archincont(r)act, una piazza al centro di 2 mila metri quadrati, che si caratterizza per la progettazione di qualità.

Protagonisti dieci primari studi di architettura di valore internazionale: Archea Associati (Firenze), Archilinea (Sassuolo, Modena), Caberlon Caroppi Architetti Associati (Milano), Iosa Ghini Associati (Bologna), Lombardini22 (Milano), Noa Network of Architecture (Bolzano e Berlino), One Works (Milano), Pininfarina Architecture (Torino), Studio Bizzarro e Partners (Ravenna)e Thdp (Londra).

Ogni studio avrà a disposizione un proprio spazio espositivo di 64 metri quadrati, nel quale realizzerà un mockup sviluppando, in forma di concept, il tema della spa in outdoor. «La presenza da questa edizione del Contract Hall al Padiglione 18 apre nuove opportunità verso il mondo del real estate, un comparto nel quale la ceramica e l’arredobagno italiano vogliono e possono essere protagonisti assoluti su scala internazionale», commenta Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica.

Attorno agli studi di architettura, come in una piazza ideale, saranno collocati gli spazi espositivi di primarie aziende industriali attive nel campo delle cucine, finiture da interno ed esterno, illuminotecnica e domotica, outodoor e wellness, nuovi settori espositivi della fiera.

Oltre alla Contract Hall, per consentire una migliore ridistribuzione dei settori

merceologici, Cersaie 2021 aprirà un altro nuovo padiglione di 14 mila metri quadrati di superficie espositiva. Collocato in posizione centrale, il Padiglione 37, progettato dallo studio Di Gregorio Associati, si propone come cornice ideale per gli stand delle aziende di ceramica che ogni anno propongono allestimenti scenografici, ricchi di stimoli progettuali e prodotti di grande design. La struttura, moderna e funzionale, sfrutta la luce naturale grazie a grandi pareti vetrate che creano un collegamento visivo con le aree all’aperto.

Cersaie 2021: eventi in programma

Come sempre, non mancherà a Cersaie la grande architettura, con un ricco programma di eventi collaterali e incontri. Tra gli ospiti più illustri della manifestazione c’è il premio Pritzker 2014 Shigeru Ban, protagonista della prima conferenza in presenza dopo la pandemia, venerdì 1 ottobre 2021 al Palazzo dei Congressi di BolognaFiere (alle ore 11).

L’incontro, introdotto dallo storico dell’architettura Francesco Dal Co, permetterà ai partecipanti di assistere a una lectio magistralis dell’architetto giapponese, che ha fatto della leggerezza e della sostenibilità la sua cifra stilistica.

Famoso in tutto il mondo per l’impegno a seguito di emergenze, terremoti o altri disastri naturali, con la progettazione di soluzioni a costi contenuti, Shigeru Ban, ha firmato decine i progetti di questo tipo come il Paper Log House, abitazioni economiche e di rapido montaggio per i terremotati di Kobe, e la Paper Church, sempre a Kobe (1995), ma anche la Temporary Elementary School di Chengdu (China 2008), il Container Temporary Housing di Onagawa (Giappone, 2011) e altri interventi in Turchia e in India. Un impegno che è diventato corale con la creazione della Van (Voluntary Architects’ Network), organizzazione non governativa formata da una rete di professionisti coinvolti in questo tipo di progetti.

Cersaie 2021: cosa trovare nei padiglioni

18 Contract Hall

Cucine da interno ed esterno – Finiture d’interni ed esterni –

Illuminotecnica e domotica – Outdoor – Sistemi per il wellness –

Archincont(R)act

Hall 16-19-22-25-26-29-30-36-37

Pavimenti e rivestimenti di ceramica

Bicottura – Clinker – Cotto – Gres porcellanato – Gres rosso – Monocottura

chiara – Monocottura rossa – Mosaico – Battiscopa, listelli, tozzetti, altri

pezzi speciali – Frangisole e grigliati in ceramica – Pezzi speciali per

piscine – Tegole ceramicate – Pareti ventilate – Pavimenti sopraelevati

Hall 22

Pavimenti e rivestimenti in altri materiali

Marmo – Pietra naturale – Pietra ricostruita – Legno – Parquet – Laminati di

legno – Metallo – Fibre naturali – Cemento – Vetro – Rivestimenti in carta –

Pannelli fono assorbenti

Hall 18-21-22-30

Apparecchiature igienico-sanitarie

Apparecchi igienico-sanitari – Cabine doccia – Vasche da bagno e

idromassaggio – Rubinetteria sanitaria – Termoarredo – Saune – Sistemi

wellness

Hall 21-22-30

Arredamenti per ambiente bagno

Complementi ed oggettistica per il bagno – Mobili per bagno – Specchi

e specchiere – Tende, tappeti e coordinati in genere – Lavelli – Piani

d’appoggio – Elementi di arredobagno per disabili

Hall 28-31-32 – Gall. 25-26

Attrezzature e materiali per la posa e l’esposizione di prodotti

ceramici

Macchine ed attrezzi – Adesivi, impermeabilizzanti e sigillanti – Prodotti

per finiture e per il trattamento delle superfici – Mobili espositori,

espositori per campionari, arredi per sale mostra – Accessori e

attrezzature per la posa di superfici e pareti ventilate

Hall 33

Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici

Supporto (biscotto) – Coloranti, inchiostri, fritte e smalti – Prodotti per

serigrafia, decalcomanie

CS – Hall 18-29 – Area 48

Attività di servizi

Editoria tecnica e on-line – Spedizionieri – Associazioni, centri di ricerca

e di informazione – Servizi alle imprese – Software e hardware per la

progettazione