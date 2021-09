Centroedile Home Milano al Fuorisalone tra design e arte contemporanea

In occasione del Fuorisalone 2021 di Milano, Centroedile Home ospita nel suo showroom a Lambrate (Via Gaetano Crespi 9/11) una mostra personale dell’artista di pop art Frank Denota.

Classe 1966, l’artista vive e lavora a New York. Le sue opere d’arte rispecchiano lo stile contemporaneo dell’astrattismo americano, dell’action painting e dello spazialismo. Attivo principalmente in America, le sue collezioni sono arrivate anche in Italia. Nel 2017 la mostra “From New York to Italy” è stata ospitata alla Camera dei Deputati di Roma.

«Siamo molto entusiasti di ospitare nei nostri spazi espositivi le opere dell’artista italo-americano Frank Denota, presente per la prima volta a Milano», dichiara Cristina Rotunno, responsabile commerciale del Gruppo Centroedile.

Dal 6 fino al 30 settembre 2021, con ingresso libero, sarà possibile apprezzare dal vivo 21 opere dell’artista accostate ai materiali e le forniture della casa proposte da Centroedile Home

«Siamo rimasti conquistati dai suoi dipinti colorati e contemporanei, in grado di adattarsi e valorizzare al meglio ogni esigenza di stile che proponiamo nei nostri showroom», continua Rotunno. «L’obbiettivo di questo evento è di dedicare a Milano, ai nostri collaboratori, partners, fornitori e clienti un forte messaggio di ottimismo e di ripartenza. Abbiamo scelto il nostro showroom di Lambrate poiché si inserisce nell’affermato quartiere della Design Week, zona a nord est di Milano, sinonimo di vivacità, qualità e innovazione definita anche come la nuova Brooklyn italiana. É culla di fenomeni artistici milanesi e ha subito una rigenerazione urbana e architettonica di cui anche Centroedile Home si fa protagonista».