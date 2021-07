Speciale Facciate: con Isotec Parete rinnovamento senza limitazioni

L’opportunità offerta dal superbonus 110% è un’occasione imperdibile per avviare una riqualificazione energetica profonda, per raggiungere obiettivi significativi di riduzione dei consumi energetici degli edifici, livelli di comfort abitativo più elevati e diffusi, un abbattimento importante delle emissioni inquinanti in atmosfera, oltre agli indubbi vantaggi in termini di rivalutazione economica e ammodernamento estetico del patrimonio edilizio.

Inoltre, il superbonus offre l’opportunità di scegliere soluzioni di elevata qualità dal punto di vista prestazionale e di durabilità nel tempo, come Isotec, senza venir condizionati dall’aspetto economico.

La facciata ventilata, che si sta diffondendo sempre di più negli ultimi anni, costituisce una evoluzione del sistema a cappotto, di cui potenzia i vantaggi e le performance di comfort abitativo, grazie alla ventilazione naturale che si attiva fra l’isolante e il rivestimento esterno.

Il sistema termoisolante Isotec Parete di Brianza Plastica consente di realizzare facciate ventilate ad alte prestazioni, offrendo una protezione dell’involucro continua, efficace e priva di ponti termici.

Tutti i prodotti della gamma Isotec sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (Cam), requisito necessario per accedere agli incentivi del superbonus 110%, e dotati di mappatura Leed V.4.

Dal punto di vista delle prestazioni, il poliuretano espanso rigido, di cui sono costituiti i pannelli, offre proprietà coibenti di assoluta eccellenza, facendo registrare valori di conduttività termica dichiarata lD di 0,022 W/mK. Questo dato prestazionale agevola, con opportuna progettazione, il miglioramento di almeno due classi energetiche, come richiesto dalla normativa del superbonus.

Le soluzioni termoisolanti ventilate della gamma Isotec offrono allo stesso tempo elevate prestazioni di isolamento termico, a cui si sommano i benefici della ventilazione in termini di ottimizzazione del comfort percepito e consentono di rinnovare l’estetica delle facciate, senza precludere nessuna scelta estetica o materica.

Il sistema Isotec Parete vanta, infatti, una compatibilità universale che ne consente il fissaggio, completamente a secco, su tutti i tipi di supporto, continui o discontinui, e l’abbinamento con tutti i tipi di rivestimento per facciata, sia leggeri che pesanti.

Tale proprietà nasce da un rigoroso lavoro di ricerca, che ha permesso di sviluppare soluzioni che risolvono a monte la variabilità delle casistiche che i professionisti si trovano ad affrontare in fase di progettazione e successivamente di posa.

Isotec Parete è ideale per realizzare interventi di riefficientamento energetico efficaci e premianti dal punto di vista del risparmio energetico conseguito, del miglioramento in termini di comfort abitativo e di rinnovamento estetico senza limitazioni.

Inoltre, per le proprietà insite nel materiale isolante ovvero il poliuretano espanso, i sistemi Isotec offrono una durabilità e una costanza prestazionale davvero elevata, proprietà che consentono di ottimizzare e protrarre a lungo nel tempo i vantaggi dell’investimento o della misura incentivante.