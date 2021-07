Pollutec 2021 Lione: edizione phygital per il salone dedicato alle soluzioni per l’ambiente

Edizione ibrida per Pollutec 2021, il salone internazionale dedicato alle soluzioni per l’ambiente nell’ambito dell’industria, della città e dei territori, che si terrà a Eurexpo Lione dal 12 al 15 ottobre 2021.

Cosa trovare in fiera a Pollutec 2021

Dal trattamento dell’inquinamento alla protezione dell’ambiente e alla lotta nei confronti del cambiamento climatico, Pollutec si conferma uno degli eventi di riferimento delle transizioni ecologiche ed energetiche.

Per la sua edizione 2021, Pollutec metterà al centro della sua programmazione 5 grandi sfide ambientali particolarmente attuali:

la decarbonizzazione dell’industria

la gestione delle risorse idriche

la biodiversità e le aziende

la gestione dei rifiuti organici

la lotta contro l’artificializzazione dei suoli.

Parallelamente il salone riproporrà, nell’ambito del Forum sull’economia circolare, il programma dedicato alla messa in atto dei principi di circolarità da parte delle città e dei territori. Sarà anche l’occasione per scoprire i progressi a livello politico realizzati sia in Francia che in Europa e per capire gli effetti di questi cambiamenti legislativi.

Un altro evento molto atteso sono i Pollutec Innovations Awards, che esalteranno le innovazioni delle aziende eco-innovative e premieranno le novità migliori.

Eventi collaterali

Per dare un ritmo ai quattro giorni della fiera Pollutec 2021, oltre alle conferenze, ai workshop e ai business meetings, sono previsti diversi eventi collaterali:

un Escape Game dal titolo Gaïatica , accessibile anche in digitale, che grazie a una simulazione realistica del cambiamento climatico basata su uno studio scientifico le cui

fonti sono state convalidate dal climatologo Jean Jouzel, proporrà ai visitatori di vincere le sfide climatiche e prendere le decisioni migliori affinché il riscaldamento climatico sia limitato a 2°C da oggi al 2100

, accessibile anche in digitale, che grazie a una simulazione realistica del cambiamento climatico basata su uno studio scientifico le cui fonti sono state convalidate dal climatologo Jean Jouzel, proporrà ai visitatori di vincere le sfide climatiche e prendere le decisioni migliori affinché il riscaldamento climatico sia limitato a 2°C da oggi al 2100 un Water Hub (animazione inedita Pollutec) che, sotto forma di spazio espositivo, metterà in luce le innovazioni sul circuito idrico domestico. In questo spazio, di 215 mq che presenterà 7 sezioni di espositori e innovazioni, i visitatori potranno scoprire le soluzioni di oggi e di domani. Avranno la possibilità di assistere a dei mini workshop

affiancati da percorsi tematici per piccoli gruppi da 4 a 10 persone. Infine, numerosi partecipanti di questo spazio, saranno invitati, dopo aver assistito a dei pitch della durata di 2 minuti che presenteranno delle soluzioni innovative, a scegliere, eleggere e confrontare le innovazioni che avranno giudicato essere le più pertinenti

(animazione inedita Pollutec) che, sotto forma di spazio espositivo, metterà in luce le innovazioni sul circuito idrico domestico. In questo spazio, di 215 mq che presenterà 7 sezioni di espositori e innovazioni, i visitatori potranno scoprire le soluzioni di oggi e di domani. Avranno la possibilità di assistere a dei mini workshop affiancati da percorsi tematici per piccoli gruppi da 4 a 10 persone. Infine, numerosi partecipanti di questo spazio, saranno invitati, dopo aver assistito a dei pitch della durata di 2 minuti che presenteranno delle soluzioni innovative, a scegliere, eleggere e confrontare le innovazioni che avranno giudicato essere le più pertinenti il salone Pollutec Mer & Littoral dedicato alle innovazioni ambientali delle attività marittime e della gestione dei litorali.

dedicato alle innovazioni ambientali delle attività marittime e della gestione dei litorali. l’esposizione Océans Plastifiés (Oceani Plastificati) che avrà lo scopo di ripercorrere l’invasione dei rifiuti nei mari e negli oceani del globo e presenterà le soluzioni per limitare questa forma d’inquinamento.

Gli espositori e i visitatori di Pollutec 2021

Oltre 300 espositori internazionali hanno confermato la loro presenza a Pollutec 2021. I paesi di provenienza sono in ordine sparso: Germania, Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Spagna, Estonia, Stati Uniti, Finlandia, Israele, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Serbia, Svezia, Svizzera, Tunisia e Turchia.

Oltre alla presenza importante della Tunisia, paese all’onore, saranno presenti 8 partecipazioni nazionali collettive che permetteranno d’ incontrare gli operatori dell’ambiente e dell’energia in provenienza dalla Germania, dal Belgio (Vallonia e Fiandra), dal Canada, dall’Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi e dalla Svizzera.

Ad oggi, il 25% dei visitatori che si sono iscritti a questa nuova edizione di Pollutec sono internazionali. I paesi maggiormente rappresentati attualmente sono: l’Algeria la Germania, il Belgio, la Spagna, l’Italia, il Marocco, la Svizzera, la Tunisia e il Senegal.

Particolarmente atteso dagli esperti del settore ambientale, il salone Pollutec applicherà tutte le misure presenti nel protocollo sanitario raccomandate dal Governo francese: mascherina obbligatoria, presenza di gel idroalcolico, digitalizzazione dei pass d’ingresso, rispetto delle quote massime di partecipanti all’evento, gestione dei flussi di visita, controlli sanitari per la ristorazione in loco, richiamo ai partecipanti dell’insieme delle buone regole da adottare.