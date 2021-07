Bobcat si aggiudica l’Highest Retained Value Award

Per il sesto anno consecutivo Bobcat vince due premi Equipment Watch 2021 Highest Retained Value (HRV) per il modello T770, nella categoria di pale compatte cingolate, e per il modello S590 nella categoria pale compatte (Skid-Steer Loaders).

«Siamo onorati che le nostre macchine leader del settore con una tradizione di oltre 60 anni abbiano di nuovo ottenuto un riconoscimento per la loro incredibile resistenza, robustezza e affidabilità, garantendo ai proprietari un rapporto qualità-prezzo e durabilità senza pari», commenta Jarry Fiser, Loaders Product Line Director Doosan Bobcat EMEA.

«Siamo anche felici di aver vinto premi in due diverse categorie: è la testimonianza del nostro impegno nei confronti dei nostri clienti e il riconoscimento per le notevoli ore di lavoro e il valore che i proprietari ricevono dalle loro fidate macchine Bobcat. La gamma di pale compatte Bobcat continua a essere leader del mercato».

EquipmentWatch HRV Award

Gli EquipmentWatch Award si basano su un’analisi approfondita dei record dei dati, che determina il valore residuo calcolato in base agli standard di svalutazione del mercato. Si tratta degli unici premi del settore che utilizzano dati imparziali di terze parti per identificare le macchine che si prevede conservino il proprio valore nell’arco di un periodo di cinque anni.

I vincitori dell’HRV Award rappresentano le categorie di prodotto all’interno di diverse tipologie di macchine che si prevede conservino la percentuale più alta del valore originale nell’arco di un periodo di cinque anni.

Attraverso i Fair Market and Forced Liquidation Values contenuti nel prodotto EquipmentWatch Values, gli analisti esaminano anno dopo anno la svalutazione di oltre 12.000 modelli con un massimo di 30 anni modello di valori. Utilizzando un algoritmo proprietario, EquipmentWatch è in grado di prevedere il valore residuo fino a 84 mesi nel futuro.

Gli EquipmentWatch HRV Award coprono 30 categorie di macchine nei settori dell’edilizia, del sollevamento/accesso e dell’agricoltura. Queste categorie si riferiscono ai tipi di macchine più popolari in base all’attività di mercato annuale osservata.