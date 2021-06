T-Panel, la lastra in cartongesso che riscalda

Una lastra in cartongesso combinata a una componente radiante: questa l’anima di T-panel, primo prodotto dall’innovativa tecnologia brevettata, nato dalla collaborazione tra le aziende venete, Sts Polistiroli e Easytech. Le due società hanno lanciato insieme TforB, una realtà all’avanguardia con l’obiettivo di realizzare prodotti tecnologici per un’edilizia smart.

Primo prodotto nato da questo sodalizio è appunto, T-panel, riferimento della gamma di pannelli elettrici in cartongesso, capaci di diffondere calore per irraggiamento negli ambienti in cui è installato.

Grazie alla particolare tecnologia riscaldante brevettata, questa soluzione è ecologica e 100% elettrica, non utilizzando né fluidi né acqua. Inoltre, non produce campi elettromagnetici, non richiede manutenzioni e non è soggetta a usura.

Anche l’installazione è semplice e intuitiva: T-panel, infatti, non richiede collettori, valvole o tubazioni e viene montato come una classica lastra in cartongesso e collegato semplicemente all’impianto elettrico. L’installazione non è quindi invasiva e dà massima libertà di progettazione, risolvendo anche problematiche a volte non superabili attraverso i tradizionali sistemi di riscaldamento.

La versatilità della serie T-panel permette di rispondere a svariate esigenze di riscaldamento in ambienti di piccole o grandi dimensioni. Tre le soluzionil disponibili: T-panel Comfort, il prodotto più utilizzato della gamma, ideale per garantire il massimo comfort abitativo in edifici privati, uffici o strutture ricettive; T-panel Aquafire e GessoFibra, studiati per il riscaldamento di piscine, centri sportivi, spa, case in legno e costruzioni a secco.

T-panel è composto da quattro strati di materiali, ovvero una lastra in cartongesso idro, adatta a qualunque ambiente, un componente radiante impermeabile di protezione IPX7, uno strato isolante e un foglio termoriflettente che ne massimizza la resa. Le dimensioni sono 60×200 centimetri: il pannello, dunque, è leggero e semplice da movimentare.

Si utilizza come una normale lastra in cartongesso ed è subito pronto per riscaldare, senza complicate connessioni e sprechi di tempo: una volta installato e collegato alla corrente, TPanel è immediatamente pronto a entrare in funzione, e può essere gestito sia dal termostato di ultima generazione Netmostat installato a parete, che da remoto tramite una app mobile.

Collegato al wi-fi, Netmostat consente di programmare e regolare la temperatura in modo semplice e intuitivo: installato in ogni ambiente riscaldato da T-panel, permette di controllare fino a otto dispositivi, garantendo il massimo rendimento e il minimo consumo di energia.