Nuovo showroom Porcelanosa a Milano

Porcelanosa annuncia per il prossimo autunno l’apertura del nuovo showroom nel centro di Milano, in Piazza Castello.

Uno spazio in cui ci si potrà immergere nell’universo dell’azienda spagnola specializzata in pavimenti e rivestimenti ceramici, materiali naturali, cucine, bagni, nonché soluzioni costruttive, sia per privati che professionisti nel settore dell’architettura e dell’interior design.

Nel nuovo spazio saranno presenti tutti i marchi del Gruppo e una selezione delle ultime tendenze. Dalla progettazione all’acquisto, la consulenza nella scelta dei prodotti, qualità e assistenza personalizzata sono solo alcune delle caratteristiche che renderanno il nuovo store una realtà unica nel suo genere.

Hola Milano | Porcelanosa from Porcelanosa Grupo on Vimeo.