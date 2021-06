Materie prime e rincaro dei prezzi, ma l’edilizia corre

Chi sperava in una fiammata destinata a esaurirsi in poche settimane rimasto deluso. Chi, invece, per la propria impresa deve confrontarsi con i prezzi all’ingrosso delle materie prime è incavolato come un puma.

Prima un anno devastato dalla pandemia. Poi, le speranze e, anzi, i segnali di ripresa. Infine, la mazzata dei prezzi. Non solo. Oltre a costare di più, molto di più, spesso le materie prime, e in particolare i metalli, non si riescono ad acquistare perché non sono disponibili.