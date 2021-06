Isolmant 4you: isolamento acustico e cartongesso per ogni esigenza di comfort

Uno scarso isolamento acustico all’interno della propria casa è non solo fastidioso, ma ora più che mai insopportabile con il maggior numero di ore passate nella propria abitazione causa virus.

La riqualificazione acustica degli spazi domestici, insomma, è diventata necessaria. Ma deve anche essere personalizzata: Isolmant, per questo, ha studiato una serie di tecnologie che possono essere combinate tra di loro per creare soluzioni ad hoc. Il benessere, in sintesi, deve essere sempre più su misura per essere efficace.

Ed è quanto propone il nuovo sistema a secco Isolmant 4you, che rivoluziona il concetto di riqualificazione modulando la propria tecnologia sui bisogni e le necessità di ciascuno.

Più di una semplice gamma di prodotti, si tratta di un insieme di tecnologie efficaci per creare soluzioni per ogni ambiente e intervento di ristrutturazione, combinando l’innovazione per l’isolamento acustico di Isolmant con le peculiarità delle migliori lastre in cartongesso.

Un sistema a secco unico, efficiente, sostenibile, salubre, che non solo garantisce risultati eccellenti e duraturi nel tempo in termini di comfort acustico, ma che presenta anche numerosi vantaggi per gli applicatori, grazie alla sua velocità e semplicità di applicazione per interventi rapidi che non richiedono opere di demolizione.

Le soluzioni della gamma Isolmant 4you sono Voc free e in linea con i requisiti previsti dai Criteri ambientali minimi:

• IsolGypsum Special, il salvamuro universale: un prodotto dalle caratteristiche uniche che risana le pareti sia acusticamente sia termicamente, un’unica soluzione per una ristrutturazione globale a basso spessore;

• IsolGypsum Perfetto, che vanta la più alta efficienza acustica grazie alla speciale fibra Fibtec che, oltre a garantire un elevato potere fonoisolante (incremento di oltre 10 dB) è anche ecologica, atossica e di durata illimitata. Disponibile anche nella versione con Fibtec 10 mm avvitabile, per interventi a parete anche con orditura metallica e a soffitto;

• IsolGypsum Telogomma, perfetto per apportare massa al sistema e potenziare l’isolamento acustico in strutture leggere garantendo un elevato smorzamento delle vibrazioni.

Queste tre soluzioni sono disponibili in quattro versioni ciascuna, in base al tipo di lastra in cartongesso utilizzata: Standard, per chi vuole una lastra di finitura basica senza rinunciare a tecnica e qualità, Idro, specifica per ambienti umidi come bagni e cucine (bassissimo assorbimento di acqua), D+Salus, per garantire maggiore salubrità agli ambienti grazie alla tecnologia Activ’Air, che permette di assorbire il 70% della formaldeide presente nell’aria, e D+Resisto, per chi ha necessità di una maggiore ed elevata portata ai carichi e resistenza agli urti.

Per scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità è attivo il sito www.isolmant4you.it