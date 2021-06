Ducotone Sani-Tech, smalto murale resistente agli attacchi batterici

Per soddisfare la richiesta di misure igienico-sanitarie efficaci e durature nel tempo, Duco – marchio di Cromology Italia – amplia la sua gamma Ducotone con Ducotone Sani-Tech, un innovativo smalto murale resistente agli attacchi batterici.

Lucido e opaco, a base acrilica, ha una formulazione con speciali agenti di protezione biologica ad ampio spettro di azione, in grado di contrastare la proliferazione dei batteri sulle superfici.

La speciale formulazione di Ducotone Sani-Tech garantisce un’elevata resistenza ai detergenti anche molto aggressivi e agli agenti di disinfezione, fondamentali per garantire alti standard di igiene.

Inoltre questo prodotto sfrutta l’azione naturale degli ioni d’argento per ottenere un effetto antibatterico (ISO 22196), in grado di contrastare il deposito e la proliferazione dei batteri sulle superfici, anche in caso di frequenti lavaggi e operazioni di sanificazione.

Ideale per la protezione di ambienti medico sanitari, e in generale per tutti gli ambienti interni che richiedono prestazioni igienico sanitarie ai massimi livelli, grazie alla formula HACCP, Ducotone Sani-Tech è anche idoneo per ambienti destinati alla preparazione di alimenti.