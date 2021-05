Il  telaio strombato Eclisse 40 Collection anche per porte in vetro

Il telaio strombato Eclisse 40 Collection è ora disponibile anche per porte in vetro. Una soluzione raffinata che accosta l’eleganza del vetro alla tecnicità dell’alluminio.

Ispirato alla tecnica architettonica della strombatura, Eclisse 40 Collection inquadra la porta all’interno di una cornice inclinata a 40 gradi. Da un lato, il telaio affiora dalla parete come ricercato elemento decorativo, che funge anche da protezione per gli spigoli vivi, dall’altro scompare completamente garantendo la discrezione di una porta filo muro.

Eclisse 40 Collection è completamente realizzato in alluminio anodizzato, processo che protegge la struttura e le conferisce una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, alle macchie e ai graffi.

Oltre alle finiture dei pannelli porta in legno già presenti a catalogo, il telaio può oggi essere abbinato anche alla nuova collezione di porte filo muro in vetro. La struttura perimetrale in alluminio della porta riprende la medesima colorazione del profilo del telaio, assicurando una realizzazione sempre equilibrata, ma dal sicuro impatto estetico.

Il telaio ECLISSE 40 Collection è disponibile nei colori: bronzo chiaro, bronzo scuro, bronzo grafite, bianco RAL 9010 a cui si aggiunge una versione grezza pronta per essere pitturata o ricoperta con la carta da parati.

L’anta in vetro si può scegliere su base satinata extrachiara, fumé trasparente, fumé satinata, fumé reflex, bronzo, bronzo satinata, bronzo reflex e a specchio, mentre il profilo perimetrale in alluminio è proposto nelle medesime colorazioni del telaio, ovvero bronzo chiaro, bronzo scuro, bronzo grafite e bianco.

Dimensioni (luce di passaggio):

Anta singola: larghezza 600 ÷ 1000 mm, altezza 2000 ÷ 2700 mm