Eclisse 40 Collection: nuova prospettiva per il telaio

Eclisse 40 Collection è il nuovo telaio strombato dell’azienda veneta specializzata in controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e battenti filomuro.

Nato dalla collaborazione con i designer Lorenzo Ponzelli e Francesco Valentini, Eclisse 40 Collection non si limita ad essere un elemento strutturale, ma diventa un vero e proprio elemento decorativo e di design.

Grazie alla strombatura a 40 gradi, il telaio presenta un’apertura scenografica che funge da cornice attorno alla porta. Allo stesso tempo la porta filomuro lascia spazio alla discrezione e all’eleganza: la porta può infatti essere pitturata come la parete o rifinita con carta da parati.

Eclisse 40 Collection è completamente realizzato in alluminio anodizzato, trattamento che protegge la struttura e impedisce il logoramento del metallo, oltre a conferire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, alle macchie e ai graffi, migliorando la qualità e la resa estetica della verniciatura.

La posa in opera di Eclisse 40 Collection si articola in tre fasi: installazione del telaio, montaggio della porta e montaggio della maniglia. La facilità d’installazione viene garantita da particolari accorgimenti e dettagli tecnici presenti sul telaio. La struttura è unica e compatibile sia per le pareti in muratura che in cartongesso.

Montaggio del telaio su pareti in cartongesso

• Liberare il telaio dall’imballaggio e posizionarlo in corrispondenza del foro predisposto con orditura rinforzata o massello di legno.

• Fissare il telaio verificandone accuratamente la corretta messa in bolla

• Rimuovere quindi i distanziatori in OSB3 di spessore 25 mm senza però togliere le protezioni in cartone. Applicare quindi le lastre di cartongesso, posizionare il nastro adesivo di carta su ambo i lati e lungo tutto il perimetro per proteggere la parte visibile di alluminio.



• Procedere con la stuccatura. Si consiglia in questa fase l’applicazione di una rete per stuccatura lungo tutto il perimetro

• Rimuovere il nastro adesivo ad ogni mano di finitura e prima che asciughi, per evitare la formazione di crepe

• Togliere infine le protezioni in cartone dal telaio

• Procedere con l’installazione del pannello porta e la ferramenta. Procedere con la pittura della porta (se questa è nella finitura grezza con primer). Non rimuovere la pellicola anti-graffio

Montaggio del pannello porta filo muro

• Una volta verificata l’integrità del pannello porta, inserire il blocco serratura e fissarla con le viti

• Procedere con l’inserimento e il fissaggio delle cerniere prestando attenzione al verso di queste

• Installare la guarnizione lungo tutto il perimetro della porta. A questo punto, fissare il riscontro della serratura nel telaio

• Installare la porta fissando le cerniere sul telaio. Il pannello porta si può regolare lungo i tre assi intervenendo direttamente sulle cerniere. Una volta completata la regolazione, applicare i copri cerniera

• Procedere infine con la pittura della porta (se questa è nella finitura grezza con primer) affinché questa diventi come la parete. Applicare infine la maniglia