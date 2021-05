Superbonus con Ytong e Multipor, due alternative ai materiali isolanti tradizionali

Il recente aumento del costo delle materie prime e la difficoltà di approvvigionamento rischiano di mettere in difficoltà i cantieri, soprattutto ora che la macchina del superbonus è pronta a partire a pieno regime. Il problema riguarda diversi materiali, dal metallo al legno lamellare, agli isolanti.

Xella Italia offre due alternative ai materiali isolanti tradizionali con le soluzioni Ytong e Multipor, sistemi costruttivi in calcestruzzo aerato autoclavato sostenibili, certificati CAM, idonei al Superbonus 110% ed Ecobonus.

Ytong e Multipor per edifici sicuri e confortevoli

Il sistema costruttivo Ytong permette di realizzare pareti monostrato perfettamente

isolanti senza la necessità di aggiungere il cappotto, ideale sia per nuove costruzioni

che per ricostruzioni dopo demolizione.

Grazie alle proprietà del calcestruzzo aerato autoclavato, oltre ad isolamento e

traspirabilità, i blocchi Ytong garantiscono resistenza sismica e al fuoco, contribuendo a costruire edifici sicuri e confortevoli.

La gamma di pannelli termoisolanti Multipor rappresenta un’alternativa pratica ed

ecologica, perché realizzata a partire da materie prime naturali e priva di sostanze nocive.

Dall’isolamento esterno ed interno alla correzione dei ponti termici, dall’isolamento di solai e coperture al risanamento delle murature contro muffa e umidità di risalita, ogni applicazione trova un prodotto adatto all’interno della famiglia Multipor.

Come accedere ai bonus con Ytong e Multipor

In un intervento di demolizione e ricostruzione si hanno più interventi agevolabili ammessi al superbonus, sia nell’ambito dell’efficienza energetica che della riduzione del rischio sismico:

– si può accedere all’Ecobonus mediante la realizzazione di murature monostrato di

tamponamento Ytong, con i blocchi Climagold e Climaplus;

– si può accedere al Sismabonus mediante la realizzazione di muratura Ytong

portante monostrato con il blocco Sismiclima;

– si può accedere sia al Sismabonus che all’Ecobonus prevedendo una soluzione

tecnica costituita da una muratura Ytong in blocchi Thermo/Sismico con

applicazione di un cappotto termico in pannelli Multipor.

Nel caso di demolizione parziale, si accede al sismabonus mediante il rinforzo delle

strutture portanti esistenti e all’Ecobonus mediante la realizzazione di murature monostrato di tamponamento Ytong.

Il cappotto termico in pannelli Multipor permette di accedere alla fruizione del Superbonus 110% come intervento trainante sia per edifici unifamiliari che per edifici plurifamiliari. Per i condomini l’isolamento dall’interno in pannelli Multipor permette di godere degli incentivi fiscali come intervento trainato congiuntamente ad un intervento trainante.

Per gli edifici unifamiliari l’intervento di isolamento interno in pannelli Multipor può

essere considerato intervento trainante. In tutti i casi il professionista tecnico dovrà verificare il rispetto delle prescrizioni del Decreto n. 34/2020.