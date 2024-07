Mapei tra le 350 aziende più green

Mapei si riconferma tra le 350 aziende italiane Campioni della sostenibilità 2024/25 secondo la classifica dell’Istituto Tedesco di Qualità (Itqf) e il suo media partner La Repubblica Affari&Finanza. Il riconoscimento conferma l’impegno concreto dell’azienda verso un’edilizia sempre più sostenibile, a beneficio del pianeta e della comunità in cui opera.

Tra le 2.150 società italiane prese in esame, lo studio ha premiato le 350 che operano in modo particolarmente sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Mapei, per la seconda volta consecutiva, si è contraddistinta per il primo posto nella sezione chimica della classifica. L’indagine si basa su un sondaggio online in forma anonima che ha raccolto oltre 20 mila giudizi di dipendenti di aziende in Italia, valutando 16 diversi criteri circa la sostenibilità economica, sociale e ambientale della singola impresa. L’obiettivo è valutare l’approccio sostenibile dell’azienda da un punto di vista interno tramite l’esperienza diretta dei suoi collaboratori.

Mapei è consapevole dell’importanza che riveste per lo sviluppo delle comunità e del territorio. Si impegna quotidianamente per offrire soluzioni di qualità, durevoli e all’avanguardia per costruire in modo sostenibile. Con responsabilità e scelte concrete, la Ricerca e Sviluppo Mapei studia e formula prodotti a basso impatto ambientale con l’obiettivo di salvaguardare il Pianeta e il benessere delle persone, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo.

Inoltre, le emissioni residue di Ghg (Green House Gases) generate durante la produzione dei prodotti della Linea Zero, sono compensate attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati a supporto di progetti di protezione delle foreste e di tutela della biodiversità. La Linea Zero Mapei attualmente annovera un’ampia gamma di prodotti a emissioni di CO2 interamente compensate. Le emissioni di CO2 misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l’anno 2024 tramite la metodologia Lca, sono verificate e certificate con le Epd, e compensate con l’acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di protezione delle foreste. Partita più di dieci anni fa con un adesivo per ceramica, oggi comprende una vasta offerta di soluzioni per la posa della ceramica, impermeabilizzanti, prodotti per l’edilizia, il rinforzo e il restauro, pulitori e pitture.