Speciale Malte Premiscelate: la rassegna dei prodotti top

Malte premiscelate? Ecco alcuni prodotti top delle aziende protagoniste del settore.

Mapei Planitop Rasa & Ripara

Planitop Rasa & Ripara e Planitop Rasa & Ripara R4 sono malte cementizie tissotropiche, fibrorinforzate a presa rapida, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo, da applicare a cazzuola o a spatola, in uno spessore compreso tra 3 e 40 millimetri. I prodotti sono particolarmente indicati per la riparazione strutturale e non strutturale di superfici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne ed esterne, e sono idonei per strutture esposte sia all’aria che in contatto permanente con acqua. Planitop Rasa & Ripara e Planitop Rasa & Ripara R4 sono certificati secondo la EN 1504- 2 (protezione del calcestruzzo) e secondo la EN 1504-3 (ripristino del calcestruzzo) e inoltre, sono caratterizzati da una bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) – Emicode EC1 Plus.

Röfix Fixit 222 Aerogel

Röfix Fixit 222 Aerogel è l’intonaco termoisolante con prestazioni elevate, sviluppato in collaborazione con EMPA. Una vera innovazione nel settore: con l’impiego dell’aggregato Aerogel, l’indice d’isolamento risulta superiore di almeno il doppio rispetto ai normali intonaci isolanti. Applicabile in interni ed esterni, con spessori da 30 a 80 millimetri in un’unica operazione, è molto leggero (massa volumica a secco 220 kg/m³). Di composizione minerale, è aperto alla diffusione del vapore e possiede una conduttività termica pari a λ0,028 W/mK.

Ruregold MX-CP Calce

MX-CP Calce di Ruregold è un premiscelato a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 per il ripristino delle murature. È una malta traspirabile e compatibile con ogni supporto murario, fortemente adesiva alla muratura, durabile e idonea per riparazioni e intonaci strutturali. Premiscelata in sacco, è pronta all’uso: basta mescolare aggiungendo solo acqua, per ottenere un impasto applicabile sia a mano che a macchina. La porosità del prodotto finito è tale da consentire una sufficiente permeabilità al vapore d’acqua.

Fornaci Calce Grigolin Malta Unica

Malta Unica è la speciale malta fibrata alleggerita multiuso per muratura M5 e intonaco a mano, versatile, riempitiva e di facile applicazione. Fa parte della linea sistemaCASA, creata da Fornaci Calce Grigolin e dedicata a muratori, artigiani, imbianchini, elettricisti, idraulici, privati e chiunque abbia necessità di realizzare dei lavori di manutenzione, grazie alla semplicità di applicazione, alle prestazioni tecniche e alla qualità delle materie prime utilizzate. sistemaCASA è la gamma completa di prodotti per la manutenzione e ristrutturazione degli edifici, con la qualità del marchio Grigolin.

Fassa Bortolo K 1710

K 1710 di Fassa Bortolo è un bio-intonaco tradizionale ad azione pozzolanica fibrorinforzato, a base di pura nano-calce, per interni ed esterni. Viene usato come intonaco di fondo su murature vecchie e nuove. Le caratteristiche di elasticità di K 1710 e la presenza delle fibre lo rendono particolarmente adatto su supporti meccanicamente deboli e per lavori di restauro in genere. Si tratta di un impasto altamente lavorabile che, grazie alla sua naturale traspirabilità, abbassa la tendenza alla formazione di efflorescenze.

Cugini Sanierputz One Coat

I sistemi Cugini per il risanamento e il restauro delle murature sono l’ideale per ristrutturare, risanare e deumidificare vecchi edifici ammalorati, anche di particolare interesse storico o di pregio artistico. In particolare il prodotto Sanierputz One Coat è una malta premiscelata a secco, di colore grigio chiaro, che conferisce un’incrementata resistenza all’attacco chimico (solfati, piogge acide, ecc.) rispetto alle normali malte. Si tratta di un monoprodotto idoneo sia come rinzaffo che come intonaco deumidificante, per il risanamento delle murature umide, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica, calce idrata, inerte minerale leggero e fibrorinfozato. Utilizzabile sia a mano che con macchina intonacatrice. Conforme alle norme Uni En 998-1 classe R CS II.