Augello presidente di Aipe

L’assemblea dei soci Aipe (Associazione Italiana Polistirene Espanso) ha rinnovato il consiglio direttivo per il biennio 2021-2023. Alessandro Augello (Poron Italiana Sud) è stato riconfermato alla presidenza dell’associazione, affiancato da Giovanni Raggi (Isolconfort) vicepresidente per il settore Imballaggio e Luca Saccardi (Sts Polistiroli) vicepresidente settore Edilizia. «Ringrazio gli Associati per aver confermato la fiducia nel nostro operato prolungare di due anni il nostro mandato ci permetterà di consolidare i traguardi raggiunti assieme in quest’ultimo biennio consentendoci di continuare a lavorare sui temi che stanno a cuore all’associazione, in particolare quelli del riciclo, della sostenibilità e dell’efficientamento degli edifici dal punto di vista energetico», ha commentato Augello. Nel corso dell’assemblea è stato eletto anche il nuovo consiglio direttivo, che rimarrà in carica per i prossimi due anni. Vi fanno parte oltre al presidente e i due vicepresidenti: Renzo Cester (Politop), Ennio Delia (Fortlan-Dibi), Paolo Garbagna (Poliforce), Alberto Nicoli (MPE), Giuseppe Rinaldi (Isolkappa Italia), Romeo Tonello (Rexpol), Alberto Zacchè (Poliespanso), Luca Zappelli (Sulpol) e Augusto Baruzzi (Sive). Augusto Baruzzi (Sive), presidente uscente nel penultimo mandato, mantiene una poltrona nel consiglio, senza diritto di voto. Marco Piana, coordinatore di Aipe, è socio onorario.