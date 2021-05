Alpewa presenta il nuovo sistema di piegatura brevettato Variobend. Le lame di piegatura, posizionate in modo inclinato verso la parte posteriore del macchinario, permettono una varietà di profili unica.

La lama di piegatura segmentata ad alta resistenza dei modelli Variobend DB assicura i migliori risultati di piegatura senza lasciare segni indesiderati sul materiale. Questo si ottiene grazie all’alta resistenza pari a 1.200 N/mm², che è circa tre volte la durezza di una lastra di acciaio convenzionale.

Inoltre, grazie alla segmentazione, i segmenti di piegatura danneggiati possono essere sostituiti in qualsiasi momento senza dover sostituire l’intera lama di piegatura o di serraggio o effettuare costose riparazioni.

I profili possono essere ribaltati da una sola persona sul piano della macchina grazie alla grande altezza di apertura della lama di serraggio di 770 mm. Il design unico permette, inoltre, l’inserimento e lo svolgimento di piccole bobine direttamente nella macchina.

Grazie alla rigidità del profilo del telaio chiuso, le piegatrici a bordo lungo Variobend non devono più essere ancorate al pavimento dell’officina. Inoltre, questo sistema di costruzione del telaio garantisce che la precisione dell’angolo di piegatura delle macchine sia mantenuta per un periodo di tempo molto più lungo rispetto, per esempio, a costruzioni più semplici con profilo a U.

L’arresto di profondità Variobend, azionato da viti a ricircolo di sfere ad alta precisione ed esenti da manutenzione, garantisce un posizionamento perfetto. Rispetto agli arresti in profondità controllati da cinghia dentata, in questo caso non si perde la precisione di posizionamento grazie alla diminuzione della tensione della cinghia dentata.

L’arresto in profondità elettrico copre una gamma di 5,0 – 1.000 mm, opzionalmente fino a 1.250 mm a seconda della profondità di inserimento. Grazie alla loro forma curva, le dita di arresto permettono un arresto ottimale con la massima stabilità e rigidità possibile. Con la funzione opzionale di piegatura conica, i profili possono essere inseriti uno nell’altro e venire piegati in modo conico.

Oltre al classico sistema arresto con dita di arresto, l’opzione con pinze di presa con arresto di lunghezza ridotta, offre un processo di produzione ulteriormente automatizzato, il che aumenta ancora di più la produttività e la precisione dei pezzi piegati: un unico operatore può produrre più profili possono essere prodotti simultaneamente. Grazie a diversi circuiti di apertura, i vari pezzi possono essere prelevati singolarmente.

Il dispositivo di taglio è fissato direttamente al telaio della macchina. Ciò significa che la lama di piegatura è priva di guide, il che elimina impedimenti durante la piegatura. La velocità del dispositivo di taglio è liberamente regolabile. La partenza e l’arresto graduali assicurano un funzionamento dinamico e favorevole all’azionamento.

Variobend si adatta in modo completamente automatico al materiale selezionato nel controllo

La nuova generazione di dispositivi di taglio Variobend è caratterizzata dall’automazione. Questo è il primo dispositivo di taglio che si adatta in modo completamente automatico al materiale selezionato nel controllo.

La regolazione della distanza di taglio e della sovrapposizione sono impostate sul materiale in meno di 1 secondo. Grazie alla sua solida costruzione, questo dispositivo di taglio può essere utilizzato fino a 3,00 mm di alluminio.

Il ribaltatore Variobend è il primo del suo genere al mondo. Le lamiere possono essere ribaltate in modo completamente automatico su tutta la lunghezza di lavoro. In combinazione con il sistema a pinze Variobend, la piegatrice a doppia bandiera diventa così un centro di piegatura automatico. Questa tecnologia unica è altamente efficiente e allo stesso tempo conveniente.

Gli azionamenti Variobend sono innovativi e altamente efficienti. Il concetto di azionamento combina la massima velocità di piegatura con il minimo consumo di energia. Rispetto alle macchine, i cui gli azionamenti idraulici lavorano permanentemente (guide continue) e quindi producono costantemente rumore e consumano energia inutilmente, i motori delle piegatrici a bordo lungo Variobend lavorano solo quando c’è movimento sulla macchina.

Il mantenimento permanente della pressione massima con i corridori di resistenza comporta l’uso continuo di elettricità e una gran parte della pressione ritorna inutilizzata nel sistema idraulico. I motori Variobend funzionano solo quando sono necessari. Così, oltre al basso consumo di soli 70W in modalità standby, non si sente alcun rumore del motore/unità di raffreddamento.

Il sistema di bombatura automatica riduce o elimina la sovrapiegatura sui lati esterni. Per mezzo della tecnologia servo su vite a ricircolo di sfere con regolazione automatica del raggio, ogni singolo montante può essere bombato in modo personalizzato tramite il sistema di controllo.

La macchina è personalizzabile e si adatta in modo completamente automatico al rispettivo materiale. Questo sistema garantisce un’alta precisione dei pezzi piegati con un alto livello di automazione.

Software Variobend V-Touch, dallo schizzo al programma di piegatura

Il Variobend V-Touch è un software unico nel suo genere che unisce efficienza e facilità di utilizzo in un rapporto senza precedenti.

Il sistema di comando di serie Variobend Touch convince grazie alla sua semplicità di utilizzo e ad una struttura molto chiara e intuibile. Nella gestione dei profili è possibile creare un numero praticamente infinito di profili e cartelle. Questi possono essere spostati, copiati o esportati con un semplice tocco.

Varie funzioni speciali, quali la piegatura conica, l’incastro di due profili e la simulazione di piegatura, fanno parte della dotazione standard. Il moderno schermo piatto da 21,5″ con risoluzione HD permette un inserimento e una visualizzazione ottimali.