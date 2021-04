Winkler lancia la nuova linea di massetti impermeabili

I massetti non sono tutti uguali. Per raggiungere determinati traguardi è necessario affidarsi alla competenza di produttori sempre alla ricerca di nuove soluzioni che sappiano andare oltre i limiti di prodotti all’apparenza già definiti e, quindi, alla proposta del mercato, fino a soluzioni che modificano gli standard tecnici, indicando nuovi obiettivi qualitativi.

I massetti, per molti un prodotto ormai scontato, con il limitato compito di creare superfici dove posare altre finiture, si scoprono oggi ancora più importanti nell’economia della costruzione, o della ristrutturazione.

Un buon massetto offre garanzie durevoli nel tempo anche per la successiva fase di posa, quindi, il suo contributo tecnico è fondamentale per il risultato finale. Ma si può andare oltre, come testimoniano le più recenti soluzioni messe a punto da Winkler, azienda specializzata nella produzione di soluzioni tecnologiche d’avanguardia nel campo degli impermeabilizzanti ed adesivi.

Nasce, infatti, la gamma dei massetti non assorbenti dove, con un unico prodotto, oltre alla realizzazione di sottofondi qualitativamente ineccepibili, si offre un manufatto proidrofobizzato, ovvero impermeabile, che non assorbe acqua. Tutto ciò non solo sulla superficie, ma su tutta la massa del massetto e senza ostacolare la traspirabilità al vapore acqueo.

La Linea massetti di Winkler, costituita da selezionati leganti idraulici, particolari cariche minerali e inerti scelti secondo precisi criteri, è composta da tre prodotti specifici pronti all’uso, indicati per altrettanti utilizzi.

Winplan 370 è un massetto premiscelato a presa rapida e a veloce asciugatura (è pedonabile già dopo 12 ore) ed è utilizzabile sia in interni che in esterni. Con un unico prodotto è possibile realizzare spessori da 1 a 8 centimetri e, grazie ai particolari additivi da cui è composto, offre una lavorabilità eccezionale. Il risultato è un finitura superficiale perfetta, pronta ad accogliere la posa di altri materiali senza bisogno di fare correzioni.

Winplan Pro è un massetto premiscelato a rapida asciugatura, anch’esso per spessori da 1 a 8 centimetri, formulato per garantire un alto potere idrofobico. È indicato in modo particolare per gli esterni, soprattutto nelle zone dove le condizioni meteorologiche subiscono importanti variazioni. Si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato dai professionisti, perché anche solo dopo 18 ore ha già un bassissimo livello di assorbimento di acqua, tale da poter consentire un rapido processo di posa delle finiture.

Win Livel Rapid è un premiscelato autolivellante per spessori da 1 a 20 millimetri. La regolarità del sottofondo è molto importante e Win Livel Rapid, grazie all’utilizzo di leganti di nuova concezione, fornisce una superficie perfettamente liscia. Il massetto ottenuto è pedonabile già dopo sole tre ore e dopo quattro è sovrapplicabile, non solo con prodotti ceramici ma anche con le guaine liquide della Gamma One di Winkler.

Fedele alla filosofia Winkler Safe, formulare e distribuire prodotti sicuri per la salute dell’uomo e dell’ambiente, la gamma dei massetti Winplan, a differenza di numerose proposte in commercio, non ha bisogno di indicare segnali di pericolo o di particolare attenzione per il suo utilizzo. Infatti, le materie prime utilizzate non provocano irritazioni e sono quindi sicuri sotto tutti i punti di vista.