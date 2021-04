Samso riqualifica due scuole a Cavenago Brianza

Samso, energys saving company (Esco) milanese, specializzata nella progettazione e finanziamento di interventi di efficienza energetica è stata incaricata della realizzazione dei lavori di riqualificazione dei due edifici, della scuola primaria e secondaria di secondo livello, e le palestre a Cavenago Brianza (Monza Brianza). Il progetto porterà un innovativo sistema di facciata termoattiva, che trasformerà l’edificio che ospita le scuole, oggi in classe energetica D, in Nzeb, con prestazioni energetiche molto alte e consumi vicini allo zero.

Complessivamente Samso stima che verranno ridotti di circa il 44% i consumi energetici annui dell’istituto comprensivo, evitando così l’emissione di circa 273 tonnellate di Co², la stessa quantità di Co² verrebbe assorbita dall’azione di 50 alberi in un anno.

Il progetto verrà realizzato in project financing, Samso anticiperà i costi dell’intervento, per poi recuperarli negli anni dai risparmi garantiti in bolletta. Per realizzare questo progetto il Comune di Cavenago potrà accedere alle agevolazioni previste dalla Regione Lombardia, utilizzando un fondo europeo, che finanzierà 1,4 milioni di euro.

Gli interventi saranno realizzati in 12 mesi, i lavori verranno eseguiti sull’involucro esterno dei due edifici da efficientare, senza interrompere le attività che si svolgono all’interno. Nell’edificio che ospita le scuole verrà applicata una facciata termo attiva, sistema che si basa sul principio di attivazione termica delle pareti, attraverso il riscaldamento e il raffrescamento delle superfici opache delle pareti esterne che si attivano con la luce del sole, fonte di energia rinnovabile e gratuita. La facciata termo attiva è composta da un intonaco termo attivo capace di garantire all’involucro tempi rapidi di riscaldamento o raffrescamento e grande inerzia termica, un circuito idraulico in cui scorre acqua calda e fredda collegato a un impianto fotovoltaico da 129 kWp (430 moduli fotovoltaici). Il sistema sarà collegato a centraline domotiche e potrà essere anche gestito da remoto.

Il progetto prevede inoltre la sostituzione dei serramenti in tutti e tre gli edifici del complesso scolastico, con altri più performanti; verranno inoltre installati sistemi frangisole, con una parziale schermatura, per evitare l’irraggiamento diretto. All’interno verranno sostituite lampade a fluorescenza, con nuove a Led che massimizzeranno il risparmio energetico e il comfort all’interno per gli studenti che frequentano l’istituto. I tre edifici verranno valorizzati anche dal punto di vista estetico con un progetto architettonico che prevede l’uso di colori in facciata, obiettivo è anche quello di cambiare “volto” ai tre edifici, rivitalizzando l’area in cui sono inseriti.

“Un progetto ambizioso e lungimirante che, non solo permetterà un importante efficientamento energetico del plesso scolastico e conseguente risparmio in termini di consumi e dispersioni, ma soprattutto che ci permetterà, senza gravare sulle casse comunali, di offrire ai nostri giovani concittadini un ambiente di studio confortevole e radicalmente rinnovato. Una scuola efficiente e all’altezza della sfida dell’educazione delle nuove generazioni passa anche da strutture all’avanguardia che mettano nella migliore delle condizioni studenti e corpo docente durante l’arco del loro percorso di studi. Con questo intervento investiamo sul futuro del nostro paese”, ha commentato il sindaco, Davide Fumagalli.

“A disposizione delle amministrazioni comunali oggi esistono strumenti finanziari e tecnologie innovative, agevolazioni da Regioni e Province. L’edilizia scolastica attende da anni interventi di riqualificazione e credo che questo sia il momento migliore per iniziare a progettarli. L’attivazione di queste buone pratiche da parte dei sindaci sono premianti per le amministrazioni e i cittadini e penso debbano essere valorizzate. Questo è il secondo comune in cui andremo a realizzare interventi di efficientamento energetico in edifici pubblici, inserendo anche il sistema di facciata termo attiva, un modo per trasformare immobili anche molto datati, in edifici nuovi e con altissime prestazioni energetiche”, aggiunge Igor Bovo, ad di Samso.